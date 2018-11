Nach Nacktauftritt bei Maturaball: "Es geht schon auch um den Ruf der Schule"

LINZ. Bildungsdirektor Klampfer kündigt ein Gespräch mit Direktor und Ballorganisatoren an.

Im Landesschulrat wünscht man sich, dass eher die Lehrinhalte der HTL Wels im Vordergrund stehen. (Symbolbild) Bild: Symbolbild: Colourbox

Der Nacktauftritt des deutschen Erotikmodels Micaela Schäfer auf dem Maturaball der HTL Wels – mit rund 5000 Besuchern einer der größten Maturabälle Österreichs – beschäftigt jetzt auch die Schulbehörden.

Alfred Klampfer, der als Bildungdirektor den Landesschulrat leitet, sagt im OÖN-Gespräch: "Wir lassen uns gerade eine Sachverhaltsdarstellung zukommen. Ein Mehr-Augengespräch mit den Organisatoren und dem Ballkomitee wird es sicher geben."

Klampfer verweist zwar darauf, dass ein Maturaball keine Schulveranstaltung sei und die Einladung an Micaela Schäfer vom Ballkomitee der Schüler erfolgt sei. "Wir gehen aber davon aus, dass die Direktoren einen gewissen Einfluss auf ihre Schüler haben."

Informationsblatt an alle Schulen

Auf jeden Fall habe er veranlasst, dass eine Information an alle Schulen puncto Maturaball hinausgehe. "Viel Freude haben wir natürlich nicht mit dieser Sache", sagt Klampfer. "Ich stelle mir eine andere Werbung für eine Schule vor. Das trägt nicht dazu bei, den Anteil an weiblichen Schülern zu erhöhen.

In erster Linie müsse die Schulleitung Konsequenzen ziehen." Beschwerden an den Elternverein der Schule habe es noch keine gegeben, sagt dessen stellvertretender Obmann Helge Hosiner. Er halte den Auftritt "für einen Ball für unpassend. Aber organisiert haben ihn die Maturanten, und wenn sie meinen, dass sie so etwas brauchen, dann ist das deren Entscheidung. Sie sind 18 oder 19 Jahre alt und damit volljährig."

Verantwortlich für die Organisation war ein Ballkomitee unter dem Chemie-HTL-Schüler Benjamin Bansal. "Wir wollten vor allem polarisieren", sagte er gestern den OÖN. Der Auftritt Schäfers habe gegen 1.45 Uhr früh in der Messehalle begonnen.

"Es waren fast keine Eltern dabei, und die anwesend waren, haben alles sehr entspannt gesehen", sagt Bansal. Was er selbst nur vom Hörensagen weiß, "denn ich habe mir ihren Nackttanz nicht angeschaut, er entspricht ja nicht unbedingt meinen persönlichen Moralvorstellungen". Aber "Sex sells", sagt Bansal. (mib/wal/kri)

