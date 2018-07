Köder mit Nervengift: Hund schwebt in Lebensgefahr

OTTENSHEIM. In Ottensheim hat der Golden Retriever "Pacco" einen lebensgefährlichen Giftköder gefressen

Lebensgefährliche Köder Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein Hundehasser treibt offenbar in Ottensheim sein Unwesen. Die Landespolizeidirektion berichtete gestern, dass am Mittwoch ein Golden Retriever in Ottensheim einen "offenbar mit Nervengift" versetzten Giftköder gefressen hat. Die 30-jährige Hundebesitzerin, Lisa S., war mit dem Tier gegen 12.30 Uhr entlang des Treppelwegs unterwegs. Vermutlich auf Höhe des Ottensheimer Sportplatzes fraß das Tier vorerst unbemerkt das Nervengift. Wenige Stunden später zeigte der Hund erste Symptome. Er begann zu zittern, hechelte stark und hatte Wahrnehmungs- und Gleichgewichtsprobleme.

Frau S. brachte "Pacco" zu einem Tierarzt. Dieser stellte im Blut des Tieres das Nervengift fest. Der Zustand des Hundes war laut der Landespolizeidirektion auch gestern Nachmittag noch kritisch. Bei der Suche nach dem mutmaßlichen Hundehasser bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise. Verdächtige Beobachtungen, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, sollen der Polizeiinspektion Ottensheim unter der Telefonnummer 059 133 4337 gemeldet werden. Weitere Giftköder seien im Bereich des Treppelweges bei einer Nachschau der Beamten nicht gefunden worden.

Gerüchte, wonach "Pacco" möglicherweise Drogen, die dort versteckt waren, gefressen haben könnte, bestätigte die Polizei gestern nicht.

