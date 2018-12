Haimbuchner: "Umweltanwalt kann nicht eingebunden werden"

Der Bratlpapperte soll erklären, was er damit meint: Die Umweltanwaltschaft erfüllt nicht die Voraussetzungen der Aarhus-Konvention.



Der hat die Aarhuskonvention A nicht gelesen, B nicht verstanden, wie soll sie dann C umgesetzt werden. 2005 übrigens ratifiziert worden und jetzt denkt man über die Umsetzung nach.



Wenn der Umweltschutz auch so lang braucht, bis sie begreifen, sehe ich rot.