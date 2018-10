Frau und Kind aus brennendem Haus gerettet

JEGING. Sechs Feuerwehren waren am Freitagabend in Jeging (Bezirk Braunau) im Einsatz, um einen in Vollbrand stehenden Dachstuhl zu löschen.

Bild: Daniel Scharinger

Eine Hausbewohnerin (46) hatte gegen 20 Uhr Alarm geschlagen, nachdem sie den Brand - ausgehend vom Holzofen der Küche - entdeckt hatte. Die 46-jährige Mieterin hatte sich zu diesem Zeitpunkt alleine mit ihrem einjährigen Kind in dem Haus aufgehalten. Das Feuer breitete sich rasch über die Außenfassade bis zum Dachstuhl des Objektes aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Jeging wurden beim Löschen von den Kameraden aus Lochen am See, Mattighofen, Munderfing, Pfaffstätt und Siegershaft-Kirchberg unterstützt. Die Feuerwehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die L505 war im Ortsgebiet von Jeging während der Löscharbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden.

