Finanzminister Löger zur Linzer-Aktenaffäre: „Das ist inakzeptabel“

LINZ. Obwohl die Finanzpolizei im Mai 2017 Anzeige erstattete, hat der Magistrat weiter Akten liegen lassen – weitere Verjährungen folgten, der Schaden: In einem Fall 100.000 Euro.

Linz kommt in der Aktenaffäre nicht zur Ruhe: Wie berichtet, verjährten zwischen 2010 und 2017 fast 2000 Strafanzeigen, weil die zuständige Abteilung im Linzer Rathaus untätig geblieben war. Im Mai 2017 erstattete die Finanzpolizei deswegen bei der Staatsanwaltschaft gegen die Stadt Linz.

Wie sich jetzt herausstellt, blieben selbst danach Strafakten im Linzer Magistrat liegen. Dabei handelt es sich nicht um Lappalien: Im Fall einer ausländischen Baufirma, die von der Finanzpolizei wegen illegaler Beschäftigung von 25 Arbeitern angezeigt worden ist, geht es um einen Strafrahmen von 100.000 Euro.

„Zum wiederholten Male zeigt sich in Linz dass der schlampige Umgang mit Akten zu einem Steuerausfall in Millionenhöhe führt. Das ist inakzeptabel und gleicht einer Missachtung des Rechtstaates, wenn betrügerische Unternehmen trotz ganz konkretem Anfangsverdacht ungeschoren davon kommen. Die gute Arbeit der Finanzpolizei wird mit diesem verantwortungslosen Management untergraben“, sagt etwa Finanzminister Hartwig Löger.

Zeitfenster: Ein halbes Jahr

Angezeigt worden war die Firma von der Finanzpolizei im September 2014. Die Stadt Linz eröffnete drei Monate später – also im Dezember 2014 – zwar das Verfahren, danach passierte aber nichts mehr. Dabei hätte Linz selbst nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Aktenaffäre im Mai 2017 noch ein Zeitfenster von rund einem halben Jahr gehabt, um die dreijährige Verjährungsfrist nicht verstreichen zu lassen.

Die Sachbearbeitung dafür hätte – überspitzt ausgedrückt – fünf Minuten gedauert. Tatsächlich blieb man aber untätig, das Verfahren versandete, jetzt folgte die endgültige Einstellung. So kommt die ausländische Baufirma nun ungeschoren davon. Der Strafrahmen: Die oben angeführten 100.000 Euro.

Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei Österreich, bestätigt den OÖN, dass es weitere, ähnlich gelagerte Fälle gibt: "Insgesamt sind alleine bei der Finanzpolizei Linz in den vergangenen Monaten 71 Einstellungsbescheide eingegangen."Darunter seien Fälle, die nach Bekanntwerden der Affäre relativ einfach vor der Verjährung geschützt werden hätten können. "Bei einem anderen handelt es sich um einen Strafrahmen von 20.000 Euro." Auch in diesem Fall kommt die Firma ungestraft davon – das schmerzt die Finanzpolizei: "Wir kämpfen für faire Wettbewerbsverhältnisse im Wirtschaftsleben."

Seitens der Stadt Linz bestätigte Vize-Bürgermeisterin Karin Hörzing nach Rücksprache mit dem Geschäftsbereich, dass bis zum September 2018 89 Fälle aufgrund von Verjährungen eingestellt worden sind.

Ermittlungen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch

Scharfe Kritik an der Stadt Linz äußert, wie berichtet, auch der Rechnungshof (RH) in einem Rohbericht. Die Prüfer sehen in dem vertraulichen Bericht, der den OÖN vorliegt, eine "Mitverursachung" der Affäre durch die Rathaus-Spitzen - also durch Bürgermeister, Magistratsdirektion und Geschäftsbereichleitung. Sie hätten verabsäumt, den erforderlichen Personalbedarf in der zuständigen Abteilung rechtzeitig zu prüfen und festzulegen. Bürgermeister Klaus Luger (SP) war erstmals im Juni 2016 von der Finanzpolizei auf Verjährungen hingewiesen worden.

Die RH-Prüfer beziffern im Rohbericht den Schaden durch die entgangenen Strafzahlungen (Hauptgeschädigte sind die Stadt selbst, das Arbeitsmarktservice, die Wirtschaftskammer und die Asfinag) mit 382.000 Euro, die nun eintrudelnden Einstellungsbescheide dürften diesen Schaden noch erhöhen

Gegen Bürgermeister Klaus Luger sowie fünf Magistratsbedienstete ermittelt in dem Fall auch die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch.

Kontrollausschuss ortet völliges Versagen

„Das Krisenmanagement der SPÖ versagt einmal mehr auf ganzer Linie, offenbar sind Bürgermeister Luger und Vizebürgermeisterin Hörzing mit der Causa völlig überfordert. Die Verantwortlichen müssen umgehend Stellung zu den Vorwürfen nehmen und lückenlos die Fakten auf den Tisch legen“, halten Kontrollausschussvorsitzender Felix Eypeltauer (Neos), ÖVP-Klubobmann Martin Hajart und Ursula Roschger, Klubobfrau der Grünen Linz, fest.

