332.863 Euro: Feuerwehren helfen der Region

Die oberösterreichischen Feuerwehren sind immer zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht.

In Zeiten der Coronakrise hat der Landesfeuerwehrverband gemeinsam mit den OÖNachrichten nun eine besondere Hilfsaktion ins Leben gerufen: Stets hat die regionale Wirtschaft Oberösterreichs Feuerwehren in der Vergangenheit unterstützt. Jetzt können viele kleine Betriebe, die unter den Folgen der Coronakrise leiden, auf die Unterstützung der Feuerwehr zählen. Noch mehr als bisher wollen die Feuerwehren in Oberösterreich künftig darauf achten, dass sie mit ihren Ausgaben die regionale Wirtschaft stärken.

1220 Euro soll jede der 917 Feuerwehren in Oberösterreich in ihrer unmittelbaren Umgebung bei regionalen Betrieben ausgeben, um so den Wirtschaftstreibenden durch die Krise zu helfen. Beachtliche 332.863 Euro sind bisher auf diese Weise für kleine Händler, Gastronomen und lokale Firmen zusammengekommen.

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeine St. Pantaleon nach starken Regenfällen am 28. Juni 17 Keller auspumpen musste, war für die Feuerwehr-Kameraden schnell klar, wie sie am besten der lokalen Wirtschaft und der eigenen Gemeinde gleichzeitig helfen können. Sie kauften bei der Firma Scheureder in Eberstalzell einen Pumpsauger und einen neuen Handscheinwerfer. Gesamtinvestition: 1700 Euro.

Die Feuerwehr St. Pantaleon kaufte nach Starkregen einen Pumpsauger.

Auch die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Waldkirchen am Wesen (Aichberg/Waldkirchen, Erledt/Waldkirchen und Wesenufer) unterstützen die Aktion 1.220.

Jede der drei freiwilligen Feuerwehren hat sich mit 1220 Euro bei einer Gutscheinaktion der Gemeinde beteiligt. Mit diesen Gutscheinen soll der Einkauf bei Gewerbebetrieben, Gasthäusern und Direktvermarktern in der Gemeinde Waldkirchen am Wesen forciert werden.

