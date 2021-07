21 Millionen Euro: Mehr Budget für Berufsschulen

Aktuell sind die Zahlen der Lehrlinge in Oberösterreich rückläufig – dies sei auf mangelnden Austausch zwischen Unternehmen und Lehrlingen in Ausbildung während der Pandemie zurückzuführen, sagt Bildungsreferentin Christine Haberlander (VP). Um den Wirtschaftsstatus weiter zu erhalten, sollen nun 21 Millionen Euro Budget in eine modernere Ausstattung und in die Ausbildung an Oberösterreichs Berufsschulen investiert werden – "eine wichtige Investition für die Fachkräfte von morgen", sagt Haberlander.

Besonders die Bereiche IT-Technik, Zimmerei und Mechatronik verzeichnen ein steigendes Interesse der Lehrlinge, sagt Walter Hemetsberger, Fachkoordinator für Berufsschulen in der Bildungsdirektion OÖ. Bei 200 Lehrberufen mit sich ständig ändernden Lehrplänen sei es besonders wichtig, in die Ausbildung der Lehrlinge zu investieren, sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Das Geld soll besonders in den Ausbau der WLAN-Versorgung in den Berufsschulen, in digitale Schultafeln und in die Ausstattung von Werkstätten und Laboren der insgesamt 22 Berufsschulen Oberösterreichs fließen. Die Berufsschule in Altmünster soll nach einem Brand wieder neu aufgebaut werden.

"Wir brauchen dringend neue Fachleute, hoffentlich haben wir im kommenden Jahr wieder mehr Lehrlinge", sagt Hemetsberger.