Zwei Verletzte und knapp 20 Kilometer Stau nach Lkw-Unfall auf A1

ASTEN. Zwei Sattelschlepper kollidierten am Freitag auf der Westautobahn bei einem Auffahrunfall. Dabei kippte einer der beiden Lkw um und kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Zwei Menschen wurden verletzt, drei weitere Beteiligte kamen mit dem Schrecken davon. Der Zeitverlust auf der A1 beträgt mehr als drei Stunden, viele Ausweichrouten sind verstopft.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag kurz vor 12.40 Uhr in Asten auf der Westautobahn (A1). Aus noch unbekannter Ursache dürfte ein ungarischer Lkw auf einen mit Klopapier vollbeladenen Sattelschlepper aufgefahren sein. Dieser kam dadurch ins Schleudern und stürzte direkt bei der Abfahrt Enns-West auf eine Leitschiene und lag quer über der Fahrbahn. Dabei riss die Abdeckplane des Anhängers auf und zahlreiche Packungen mit Klopapier wurden auf die Fahrbahn geschleudert.

"Als wir am Unfallort eintrafen, war bereits der Notarzthubschrauber vor Ort", sagt Einsatzleiter Clemens Bayer von der Feuerwehr Asten. Der Lkw-Fahrer des umgestürzten Sattelschleppers stand aufrecht in der Fahrerkabine. "Da die Fahrertür klemmte, haben wir den verletzten Lkw-Fahrer mit einer Steckleiter von der Beifahrerseite gerettet", sagt Bayer.

Insgesamt waren fünf Menschen in den Unfall verwickelt. Das Rote Kreuz brachte beide Lkw-Lenker leicht verletzt zum Unfallkrankenhaus Linz, der Rettungshubschrauber Christophorus 10 konnte ohne Patient wieder zum Stützpunkt nach Hörsching zurückkehren. Drei weitere Personen in Pkws dürften den Unfall hautnah miterlebt haben. Wie durch ein Wunder wurden sie jedoch nicht vom umkippenden Lkw in Mitleidenschaft gezogen und konnten nach der Zeugenbefragung unverletzt ihre Fahrt fortsetzen.

"So einen Unfall gibt es Gott sei Dank nicht alle Tage"

Neben der komplizierten Bergung der beiden Lkw mit Hilfe eines Abschleppunternehmens und den zahlreichen Klopapierrollen auf der Fahrbahn hielt die Feuerwehrer-Leute auch der lecke Dieseltank des umgestürzten Lkw in Atem. "Wir mussten den Dieseltank abdichten, auspumpen sowie eine Ölspur binden. So einen Unfall gibt es Gott sei Dank nicht alle Tage. Das ist echt eine Seltenheit, das Arbeitsausmaß war riesig", sagt Einsatzleiter Bayer, der rund 40 Mann der Feuerwehren Asten und St. Florian befehligte.

Die A1 in Fahrtrichtung Wien ist derzeit nach wie vor gesperrt. Der Stau reicht laut Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger knapp 20 Kilometer zurück. Alle Fahrzeuge werden bei der Abfahrt Asten-St. Florian von der Westautobahn abgeleitet. "Dadurch staut es sich im Landesstraßennetz gehörig, alle Ausweichstrecken sind verstopft, ich bin selbst gerade zweieinhalb Stunden im Stau gestanden", sagt Pollinger. Er empfiehlt Autofahrten vom oberösterreichischen Zentralraum nach Wien derzeit nicht anzutreten.

Gegen 17 Uhr sollten die Aufräumarbeiten abgeschlossen sein und die A1 wieder freigegeben werden.

