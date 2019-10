16-Jährige getötet: Jugendlicher bestreitet vor Gericht Mordabsicht

Die Sicherheitsvorkehrungen waren hoch, Besucher mussten sich ausweisen und Mobiltelefone abgeben. Vor Prozessbeginn stand eine lange Schlange vor dem Landesgericht Steyr an. Im und vor dem Verhandlungssaal brachten sich zu Beginn zahlreiche Polizei- und Justizwache-Beamte in Stellung. Um 8:45 Uhr wurde der angeklagte Saber A. von drei Justizwache-Beamten in den Schwurgerichtssaal hereingeführt. Mit gesenktem Blick ließ der 18-jährige Afghane, der eine schwarze Lederjacke trug, das Blitzlichtgewitter über sich ergehen. Auch als ihm die Handschellen abgenommen werden und die Anklage verlesen wird, schaut er weiterhin starr zu Boden.

Dem zum Tatzeitpunkt 17-Jährigen wird vorgeworfen, dass er am 8. Dezember 2018 seine 16-jährige Freundin durch einen Stich von hinten mit einem Küchenmesser in die Lunge getötet habe. Zur Tat kam es im Kinderzimmer des Mädchens, in dem sich beide alleine aufgehalten hatten. Laut Anklage existieren Audio- und Videoaufnahmen, die dokumentieren, wie die 16-Jährige die Beziehung mit A. beendet. Danach soll der damals 17-Jährige auf die Jugendliche eingestochen haben und durch das Fenster geflohen sein. Erst in der darauffolgenden Nacht fand die Mutter ihre tote Tochter in deren Zimmer, die Türe war mit einem Kasten verbarrikadiert. Der Angeklagte stellte sich nach Tagen auf der Flucht in Wien der Polizei. Er gab zu, seiner Freundin in den Rücken gestochen zu haben, behauptete jedoch, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe.

"Diese fürchterliche Geschichte findet endlich ein Ende": Die Trauer um Michelle war und ist groß.

"Schauen Sie auf die Fakten", bat Staatsanwalt Hans-Jörg Rauch die Geschworenen um einen "fairen Prozess". Nachdem Verteidiger Andreas Mauhart den Mord-Vorsatz seines Mandaten in Frage stellte, bekannte sich der Angeklagte Saber A. des Mordes nicht schuldig. Im Laufe des Tages sollen der Angeklagte, der aber bereits angekündigt hat nichts sagen zu wollen, der gerichtsmedizinische Sachverständige Fabio Monticelli und Zeugen zu Wort kommen, am Tag darauf die psychiatrische Sachverständige Adelheid Kastner. Laut deren Gutachten sei der junge Mann zurechnungsfähig und es liege auch kein Grund für eine Einweisung in eine Anstalt vor. Ein Urteil ist am Mittwoch zu erwarten.

