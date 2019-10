Eine jugendliche Liebe endete in einer Tragödie. Am 8. Dezember 2018 soll Saber A. seine Freundin Michelle mit einem einzigen Messerstich in die Lunge in ihrem Kinderzimmer getötet haben. Erst am Abend des nächsten Tages fanden die Mutter und die Schwester von Michelle ihre Leiche. Die Zimmertür war mit einem Schrank versperrt, Saber A. schon in der Nacht zuvor über ein Fenster geflüchtet.