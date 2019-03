Forschungsförderungen: Oberösterreich legte zu

LINZ. 136 Millionen Euro an Fördermitteln flossen 2018 von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) nach Oberösterreich. Das waren um 27 Millionen Euro mehr als 2017, teilte die FFG gestern mit.

Im Bundesländervergleich liegen die Steiermark mit 174 Millionen Euro und Wien mit 143 Millionen Euro vor Oberösterreich. Bundesweit wurden 833 Millionen Euro bewilligt. Davon entfielen 215 Millionen auf Breitbandmittel. Insgesamt kamen 3854 Projekte, an denen rund 3900 Organisationen beteiligt waren, in den Genuss von Fördermitteln. Allerdings mussten Projekte im Ausmaß von 187 Millionen Euro mangels Kostendeckung abgelehnt werden, so die FFG.

Das Gros der Förderungen, auch in Oberösterreich, erhielten Unternehmen. Dies spiegle die Kernkompetenzen und Stärken des Industriestandorts Oberösterreich, heißt es von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

