Rettungsschiff "Open Arms" kann spanischen Hafen anlaufen

Das Rettungsschiff "Open Arms" mit 311 aufgenommenen Migranten an Bord darf einen spanischen Hafen anlaufen. Malta und Italien hatten jede Annäherung an ihre Häfen untersagt.

Migranten warten auf einem Schlauchboot vor der libyschen Küste darauf von dem Rettungsschiff "Open Arms" aufgenommen zu werden. Bild: OLMO CALVO (AFP)

Das Rettungsschiff "Open Arms" mit 311 aufgenommenen Migranten an Bord darf einen spanischen Hafen anlaufen. Das berichtet die spanische Zeitung "El Pais" (Onlineausgabe Sonntag). Demnach hat das Innenministerium in Madrid die Einfahrt des Schiffes in den südspanischen Hafen Algeciras gestattet.

Zuvor hatten Malta und Italien jede Annäherung an ihre Häfen untersagt. Lediglich eine Mutter und ihr drei Tage altes Kind wurden am Samstag von einem Hubschrauber der maltesischen Küstenwache in die Hauptstadt Valetta an Land gebracht. Die "Open Arms" der spanischen Organisation "Proactiva Open Arms" fährt unter spanischer Flagge. Sie hatte die schiffbrüchigen Migranten am Freitag in libyschen Gewässern an Bord genommen.

