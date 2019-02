Stelzers Fünfjahresplan: 500 Millionen Euro Landesschulden weniger

LINZ. Finanzplanung des Landes bis 2023: Ab nächstem Jahr Budget-Überschüsse.

Zum zweiten Mal in Folge budgetierte das Land heuer ohne Neuverschuldung. Ab nächstem Jahr soll es Doppelbudgets geben, kündigte Landeshauptmann und Finanzreferent Thomas Stelzer (VP) bereits an. Gestern präsentierte er gemeinsam mit seinem Regierungspartner LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zunächst den "finanzpolitischen Ausblick" bis 2023. Kernpunkt: Der Kurs des Nulldefizits und der Schuldentilgung wird in den kommenden Jahren fortgesetzt. Mit dem erklärten Ziel, am Ende des Jahres 2023 500 Millionen Euro der Landesschulden zurückgezahlt zu haben.

Die Planungen fußen auf Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo und des Finanzministeriums. Ein durchschnittliches jährliches Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent und eine Inflationsrate um zwei Prozent müssen eingehalten werden, damit der Plan hält. Die Steuerreform habe man selbst eingerechnet, sagt Stelzer. Auch mit dieser können, wenn auch kleinere, jährliche Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet werden. Diese summieren sich von 2020 bis 2023 nach Stelzers Plan auf 42 Millionen Euro. Denn die Einnahmen aus dem Finanzausgleich (inklusive Wohnbauförderung und Landesumlage) sollen kontinuierlich steigen, von 2,97 Milliarden heuer auf 3,36 Milliarden Euro 2023. Nach den Einschnitten für das erste "Nulldefizit-Budget" 2018 könne man die Konsolidierung ohne weitere drastische Sparmaßnahmen "und ohne an der Gebührenschraube zu drehen" fortsetzen, sagte Stelzer. Die Vereinbarung über die jährliche dreiprozentige Erhöhung des Sozialbudgets bleibe bestehen, bei Personalkosten rechne er mit rund 2,5 Prozent plus.

"Gradmesser des politischen Handelns ist Planbarkeit. Dazu gehört die Konsolidierung des Haushalts", sagte Haimbuchner. Er betonte ebenso wie Stelzer, dass man auch weiterhin "Spielraum für die nötigen Zukunftsinvestitionen", in erster Linie für Breitbandausbau und Verkehrsinfrastruktur, haben werde. Stelzer nannte die Planung "selbstbewusst und ambitioniert", man gebe aber "ein Versprechen an die jungen Leute, sorgsam mit Steuergeld umzugehen".

Die Gemeinden würden in Wahrheit die Schuldentilgungen bezahlen, kritisierte SP-Klubobmann Christian Makor. Denn das angegebene Rückzahlungsvolumen entspreche "ziemlich genau" der von den Gemeinden in den fünf Jahren zu leistenden Landesumlage. Es würde sich also "ausgehen", die Gemeinden durch Abschaffung der Landesumlage zu entlasten, sagte Makor.

Die Prognose

1,7 Prozent muss in den kommenden fünf Jahren das durchschnittliche Wirtschaftswachstum zumindest betragen, damit die Finanzprognose hält. In seiner Annahme stützt sich Stelzer auf die Vorhersagen des Wifo.

3,063 Milliarden Euro betragen laut Rechnungsabschluss 2017 die budgetären und ausgelagerten Schulden des Landes Oberösterreich. Laut Plan sollen sie auf rund 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2023 sinken.

300 Millionen Euro Einnahmenentfall in fünf Jahren bedeutet, wenn sie wie angekündigt kommt, die Steuerreform des Bundes für Oberösterreich. Das senkt die geplanten Überschüsse im Landesbudget, zum Beispiel im Jahr 2023 von 139 auf 9,6 Millionen Euro. Die Gesamteinnahmen sollen wegen höherer Ertragsanteile aus Bundessteuern dennoch auf 6,45 Milliarden Euro steigen.

