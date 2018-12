Stelzer im Sympathiehoch – ÖVP hält FPÖ klar auf Distanz

LINZ. Die oberösterreichische ÖVP hat am Ende dieses Jahres ihre dominante Rolle im Land gefestigt. Sie liegt im aktuellen Politikbarometer, den die OÖNachrichten gemeinsam mit dem Linzer Marktforschungsinstitut Spectra erstellen, mit einem Wert von 38-42 Prozent mit deutlichem Abstand an erster Stelle.

Thomas Stelzer Bild: Weihbold

Die FPÖ kommt mit 26-30 Prozent auf den zweiten Platz, hat aber verglichen mit dem Wert vom Herbst des Vorjahres (32-36 Prozent) spürbar an Zustimmung bei der "Sonntagsfrage" verloren. "Im Jahresvergleich kann man ein leichtes Erodieren der Freiheitlichen feststellen, während auf der anderen Seite die Grünen wieder leicht an Boden gewonnen haben", sagt Spectra-Chef Peter Bruckmüller. Allerdings liegt die FPÖ mit ihrem aktuellen Politikbarometer-Ergebnis immer noch auf einem im historischen Vergleich ausgesprochen guten Wert, nahe am Ergebnis der Landtagswahl von 2015.

ÖVP dominiert Koalition

Eine Erklärung für den blauen Dämpfer könnte die FPÖ-Regierungsbeteiligung im Bund liefern. Seither hat die Landes-FPÖ kontinuierlich Prozentpunkte im Politikbarometer eingebüßt. In der Landeskoalition mit der ÖVP wird sie klar als Juniorpartner wahrgenommen: 56 Prozent der Befragten gaben an, dass die Volkspartei in der Koalition das Sagen hat, nur 18 Prozent nannten die FPÖ. "Die FPÖ hat hier Federn lassen müssen", sagt Bruckmüller.

Generell werde die politische Arbeit in Oberösterreich momentan nicht allzu kritisch gesehen, so Bruckmüller. Bei den Sympathiewerten haben daher alle Parteien im Vergleich zum September etwas zulegen können.

So ein ruhiges Klima nutze vor allem dem Ersten, sagt Bruckmüller – das bildet sich auch in der aktuellen Umfrage ab: Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) erreicht mit einem Wert von plus 66 (Saldo aus "guter Meinung"/"schlechter Meinung") seine höchsten Sympathiewerte und stößt damit endgültig in die Sphären seines Vorgängers Josef Pühringer vor.

"Stelzer genießt einen großen Vertrauensbonus. Dass das so rasch geht, war nicht selbstverständlich", sagt Bruckmüller.

Im Windschatten von Stelzer konnten auch sein mittlerweile abgetretener Stellvertreter Michael Strugl und die neue Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander ihre Sympathiewerte signifikant verbessern. "Beide sind aufgrund der Rochade in der Landesregierung in den vergangenen Wochen medial überdurchschnittlich präsent gewesen – und eine solche Präsenz wirkt sich in der Regel positiv auf die Sympathiepunkte aus", sagt Bruckmüller. Vor allem Haberlander machte im Vergleich zum September einen Riesensprung von plus 16 auf plus 33.

Grüne Erholung

Ein deutliches Sympathieplus erlebt im aktuellen Politikbarometer auch Grünen-Landesrat Rudi Anschober (siehe Seite 3). Mit plus 39 liegt er gemeinsam mit Michael Strugl auf Platz zwei. Mit ihm als Zugpferd haben sich Oberösterreichs Grüne in den vergangenen Monaten auch kontinuierlich wieder erholt. Im Herbst 2017, auf dem Höhepunkt der internen grünen Krise, die schließlich auch zum Ausscheiden aus dem Nationalrat führte, kamen die Landes-Grünen nur noch auf 4-6 Prozent. Nun haben sie mit 9-11 Prozent erstmals seit langer Zeit wieder ihr Ergebnis von der Landtagswahl 2015 erreicht.

Auf eine ähnliche Erholung wartet die Landes-SPÖ vergeblich: Schon zum dritten Mal in Folge kommt sie im Politikbarometer lediglich auf 16-18 Prozent.

1 Kommentar Motzi (4048) 21.12.2018 01:25 Uhr Wenn erst einmal heraus kommt wie Finanzreferent Stelzer die Feuerwehren finanziell ausbluten lässt geht das Ganze schnell wieder nach unten.



Und von den Gemeinden rede ich da noch gar nicht. Antwort schreiben

