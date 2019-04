Wirtschaftsbund für Senkung der AK-Umlage

WIEN. Arbeiterkammer weist Ruf nach Beitragssenkung zurück und sieht Versuch der Schwächung.

Arbeiterkammer-Direktor Klein Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Die Wirtschaftskammer (WK) sei "mit gutem Beispiel vorangegangen" und habe ihre Beiträge schon mehrmals gesenkt: Mit diesem Argument forderte Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger gestern eine Senkung der Arbeiterkammer-Umlage im Zuge der Steuerreform.

Die Ankündigung der AK, bei gleichbleibenden Beiträgen ihr Service zu verbessern, lässt Egger nicht gelten: Die Umlagensenkung würde "die Mitglieder entlasten", sagte er.

AK-Direktor Christoph Klein wies die Forderung umgehend zurück und warf Egger ganz andere Hintergedanken vor: Ziel der Forderung seien "eine Schwächung der Arbeitnehmer und gleichzeitig Geschenke für die Wirtschaft", sagte Klein. Die Wirtschaftskammer habe doppelt so viel Geld wie die AK, obwohl diese sieben Mal so viele Mitglieder habe, so Klein.

Unterstützung kam von SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda: Die ÖVP wolle die Arbeitnehmer-Interessenvertretung schwächen, weil ihr "das Ergebnis der AK-Wahl nicht gefallen hat", verwies er auf die jüngsten Zugewinne der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), die 60,5 Prozent der Stimmen hält.

