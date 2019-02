Kickls nächste Pläne im Asylverfahren: Sicherungshaft und Ausgehsperre

WIEN. Vorerst keine Mehrheit, um Gesetz für Inhaftierung gefährlicher Flüchtlinge zu beschließen

Der Innenminister glaubt neue Wege gefunden zu haben, um Asylwerber möglichst schnell aus Österreich hinauszuführen. Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Innenminister Herbert Kickl (FP) hält an seinem Plan fest, für Asylwerber eine Sicherungshaft einzuführen. Diese solle anhand einer "Gefährdungsprognose" von den Beamten der Fremdenpolizei verhängt werden können.

Kickl sieht sich mit der Absicht, Asylwerber in Haft zu nehmen, ohne dass sie eine Straftat begannen haben, im Einklang mit EU-Recht und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Denn die EU-Aufnahmerichtlinie räume diese Möglichkeit ein, wenn durch den Asylwerber die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit gefährdet werde.

Weil in der österreichischen Verfassung aber das Recht auf persönliche Freiheit diese Sicherungshaft blockiere, sucht Kickl nun eine Zweidrittelmehrheit, um das zu ändern. Die Neos haben bereits abgewunken. Die Bedingungen der SPÖ (siehe Kasten) lehnt der Minister derzeit ab. Weil es um eine Verfassungsänderung geht, erwarte er sich von Justizminister Josef Moser (VP), dass sich dieser "konstruktiv einbringt". Moser hatte zuletzt ernste Bedenken wegen einer Sicherungshaft angemeldet.

Abgelehnte Asylwerber und straffällig gewordene Migranten können schon jetzt in Schubhaft genommen werden. Dass vom angestrebten "Lückenschluss" ohnehin ganz wenige betroffen sein würden, weist das Innenressort zurück. Von 12.611 Außerlandesbringungen im Vorjahr hätten 80 Prozent Nicht-EU-Bürger betroffen. Nicht ausgewiesen ist, wie viele als "Gefährder" einzustufen gewesen wären.

Kickl will generell "die Zügel enger halten", um die Asylverfahren zu verkürzen. Ab 1. März werden die Erstaufnahmezentren in Traiskirchen und Thalham in Ausreisezentren umbenannt. Dort sollen "als Schlüssel des Verfahrens" Identität und Reiseroute der Antragsteller genau beleuchtet und die Gefährdungsprognose erstellt werden. Über eine "intensivere Rückkehrberatung" will Kickl die "Beschwerdequote" senken. 70 Prozent der abgewiesenen Asylwerber gehen derzeit in die zweite Instanz.

In den Bundeszentren gelte künftig eine Anwesenheitspflicht von 22.00 bis 6.00 Uhr. Wer sich dieser nicht "freiwillig" unterwirft, komme in ein "entlegeneres Quartier", wo es kaum Anreize zum Ausbleiben gebe. Für Asylwerber mit minimalen Aufnahmechancen soll das "Fast Track Verfahren" auf 20 Tage beschleunigt werden. Kickls Ziel ist es, dass im von sicheren Drittstaaten umgebenen Österreich "praktisch keine Asylanträge mehr gestellt werden."

Gerstorfer und Kickl lehnen Doskozils Idee ab

Burgenlands SP-Chef Hans Peter Doskozil möchte ein Gesetz, das es erlaubt, auch gefährliche Österreicher in Sicherungshaft zu nehmen. Das geht Innenminister Herbert Kickl (FP) zu weit, der nur die von der EU eingeräumten Möglichkeiten im Asylverfahren ausnützen will. In der SPÖ ist Doskozils Idee umstritten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will darüber reden. Für Oberösterreichs SP-Chefin Birgit Gerstorfer fällt das Ansinnen „in die Kategorie indiskutabel“. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sprach von Doskozils „Einzelmeinung“. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner will zunächst die Messerattacke von Dornbirn in einer Task-Force aufgearbeitet sehen.

Für Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist das Einsperren aufgrund einer Prognose „rechtlich unhaltbar“. Alma Zadic (Liste Jetzt) warf Kickl Pläne zur Errichtung eines „autoritären Unrechtsstaats“ vor.

Experte: "Eine Freiheitseinschränkung ist möglich"

Kann man eine Haft auf Verdacht einführen? Seit Tagen wird dieses Thema von der Politik diskutiert. Experten sehen es als grundsätzlich machbar an. „Es gibt hier einen Spielraum, aber dieser muss präzisiert werden. Eine Freiheitseinschränkung ist in bestimmten Fällen möglich“, sagt Verfassungsrechtler Theo Öhlinger im Gespräch mit den OÖN.

Die Verfassung sieht ein Grundrecht auf persönliche Freiheit vor. Es gibt sieben Tatbestände, die dieses Grundrecht beschränken. Sie reichen von verhängten Haftstrafen über Untersuchungshaft, Schubhaft, Vorführung vor Behörden bis hin zur Gefährdung durch ansteckende Krankheiten oder zu notwendigen Erziehungsmaßnahmen für Minderjährige.

Innenminister Herbert Kickl (FP) beruft sich bei der Einführung der Sicherungshaft auf die EU-Aufnahmerichtlinie. Diese sieht vor, dass Asylwerber und Antragsteller auf subsidiären Schutz inhaftiert werden dürfen, sofern sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen. Im Innenministerium nannte man ein Beispiel: einen Asylwerber, der vor einer IS-Flagge stehend Drohungen ausstößt.

Öhlinger bestätigt, dass die EU-Richtlinie hier Möglichkeiten schafft. Und auch Europarechtler Walter Obwexer hat keine Bedenken. Die Gefährdung müsse im Gesetz klar definiert werden.

Nicht möglich sei hingegen, die Sicherungshaft auf Österreicher auszudehnen, wie dies Burgenlands SP-Chef Hans Peter Doskozil fordert. „Das würde EU-Recht widersprechen, da sich die Richtlinie auf Asylwerber beschränkt“, sagt Öhlinger. „Das geht schlichtweg nicht“, urteilt auch sein Kollege Bernd-Christian Funk.

Die Sicherungshaft müsste von einem Richter verhängt werden, sagt Öhlinger. Bei der Dauer sieht er keine zeitlichen Einschränkungen. Kickl erklärte, dass die Sicherungshaft bis Abschluss des Asylverfahrens dauern könne.

