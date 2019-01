Ethik-Unterricht: "Lange Forderung" von ÖVP und FPÖ im Land

LINZ. Als "Alternative" zum Religionsunterricht will Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) ab Herbst 2020 einen Ethik-Unterricht für jene Schüler verpflichtend einführen, die vom Religionsunterricht abgemeldet sind.

FP-Klubchef Herwig Mahr Bild: Alexander Schwarzl

ÖVP und FPÖ in Oberöstererich reagieren positiv: "Mit zehn JahrenVerspätung" komme die "erfreuliche" Nachricht, sagt VP-Klubobfrau Helena Kirchmayr, denn schon 2008 habe der Landtag eine entsprechende Resolution an den Bund beschlossen. "In den Schulen geht es viel um Menschen- und Persönlichkeitsbildung und das Fördern und Fordern der Kinder. Dazu gehört auch, Werte und unsere eigenen Wurzeln zu vermitteln", so Kirchmayr, die auch auf das Arbeitsübereinkommen in Oberösterreich verweist, in dem der verpflichtende Ethikunterricht verankert ist.

"Wir haben lange darum gekämpft", sagt FP-Klubobmann Herwig Mahr, der im Ethik- Unterricht einen "hohen integrativen Wert" sieht. In Oberösterreich gibt es den Ethik-Unterricht seit 1997 als Schulversuch, an insgesamt 47 höheren Schulen wird er derzeit angeboten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema