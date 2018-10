Neuer Job für umstrittenen Keyl im blauen Verkehrsministerium

Hurra- ein höchst lukrativer Job für einen sonst eher nicht so gefargten FPÖ-ler (den sogar seine Burschenschft rausgeschmissen hat) beim FPÖ-Hofer! Ganz ohne Ausschreibung, denn sonst.... naja...



Zahlen darf diese unglaubli8che Freunderlwirtschaft natürlich der Steuerzahler.



Was ist jetzt an der FPÖ in Sachen Freunderlwirtschaft anders als bei der SPÖ?

Umfärbungen, für die die SPÖ eine ganze Legislaturperiode brauchte, schaffen Strache, Hofer und Co locker in 6 Monaten!