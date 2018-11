Interne Kritiker zweifeln an christlich-sozialer ÖVP

WIEN/LINZ. EU-Politiker Karas fordert Zusammenarbeit, oberösterreichische Bürgermeisterinnen haben "Bauchweh".

Othmar Karas Bild: APA

Der Rückzug Österreichs aus dem UNO-Migrationspakt ist eine weitere Maßnahme, die den strikten Kurs der ÖVP/FPÖ-Regierung zeigt. Zuvor wurde etwa die Lehre für Asylwerber abgeschafft.

In der VP haben offenbar einige Politiker Bedenken, ob ihre Partei noch für Christlich-Soziales steht. Othmar Karas, VP-Delegationsleiter im EU-Parlament, twitterte anlässlich der Mahnung von Alexander Van der Bellen zum Migrationspakt: "Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nicht nur wegen der gemeinsamen globalen Herausforderungen. Danke, Herr Bundespräsident. Das Bemühen um Zusammenarbeit ist der richtige Weg."

Auch in Oberösterreich wird die Entwicklung teils kritisch gesehen – meist hinter vorgehaltener Hand, um keine Kopfwäsche zu riskieren.

Maria Pachner, seit fast zehn Jahren Bürgermeisterin von Grieskirchen, ist eine Ausnahme. Sie findet im OÖN-Gespräch offene Worte: "Bei diesen Entscheidungen habe ich Bauchweh. Der Rückzug aus dem Migrationspakt ist ein fatales Signal. Ich glaube auch, dass es nicht allen Regierungspolitikern damit gut geht. Ich appelliere an Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Regierung, sowohl Konsequenz als auch Menschlichkeit zu zeigen."

Es brauche natürlich kontrollierte Zuwanderung und volle Härte gegen Straftäter. "Aber es geht mir zu weit, wenn Asylwerber, die in einer Lehre sind, diese nicht abschließen können." Oder wenn, wie jüngst in Vorarlberg, ein Kind von seiner Mutter, die im Krankenhaus liege, getrennt werde. "Die ÖVP sollte eine Partei der Mitte sein – geprägt von christlichen Werten", sagt Pachner.

Pauline Sterrer, Bürgermeisterin von Rüstorf, sagt auf Anfrage: "Die ÖVP schlägt einen Weg nach rechts ein, den ich nur ganz schwer mitgehen kann und der mich in meiner täglichen Arbeit belastet. In 15 Jahren als Bürgermeisterin habe ich immer christlich-soziale Ansichten vertreten, und plötzlich soll das nicht mehr richtig sein?" Sie sei für geregelten Zuzug und eine gemeinsame internationale Kraftanstrengung in der Migrationspolitik.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema