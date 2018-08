BVT-Affäre: Moser fühlt sich bewusst ausgeschlossen

WIEN. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Wien, wonach die BVT-Razzia rechtswidrig war, ging am Dienstagnachmittag Justizminister Josef Moser (VP) in die Offensive.

Razzia nicht nötig: Über die „Amtshilfe“ hätten die Daten aus der BVT-Zentrale (Bild) angefordert werden können. Bild: APA

Er prangerte an, dass sein Ressort von den Durchsuchungen nicht zuvor informiert worden sei. Die übergeordneten Kontrollinstanzen seien von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) "bewusst ausgeschlossen" worden, sagte er.

Der Generalsekretär im Innenressort, Peter Goldgruber, sei über die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) informiert gewesen, sein Pendant im Justizressort, Christian Pilnacek, hingegen nicht. Hier müsse es Waffengleichheit geben, sagte Moser. Das Gesetz sieht freilich nicht vor, dass die WKStA das Justizressort in ihre Ermittlungen einbindet, um Interventionen zu unterbinden.

Moser kündigte an, die Staatsanwaltschaft Korneuburg zu involvieren: Diese prüft bereits Anzeigen gegen Goldgruber und soll nun auch das Vorgehen der WKStA untersuchen.

Mosers Rundumschlag war die Entscheidung des OLG Wien vorausgegangen. Mitarbeiter hatten gegen die Hausdurchsuchungen Beschwerde eingelegt – und Recht erhalten. Am 28. Februar war eine Polizeieinheit auf Geheiß der WKStA und eines Journalrichters in der BVT-Zentrale und in den Wohnungen von vier Mitarbeitern einmarschiert, um sensible Daten als Beweismittel zu sichern. Der Vorwurf stand im Raum, dass Mitarbeiter gesammelte Daten nicht wie vorgeschrieben gelöscht hätten. Zudem seien nordkoreanische Pass-Rohlinge – hergestellt in der Österreichischen Staatsdruckerei – an Südkorea übermittelt worden.

Amtshilfe statt Razzia

Das OLG entschied nun, dass der Journalrichter die Hausdurchsuchungen mit einer Ausnahme nicht hätte bewilligen dürfen. Das BVT sei als Behörde dem Innenressort unterstellt. Die Beweise hätten somit im Zuge der "Amtshilfe" vom Ministerium beschafft werden können, eine Razzia sei nicht nötig gewesen.

Eine Hausdurchsuchung sei nur in einer der vier Wohnungen zulässig gewesen. Hier sei die Verdachtslage ausreichend gewesen, dass der Betroffene rechtswidrige Daten zu Hause aufbewahre, so das OLG.

Unmittelbare Konsequenzen hat die Entscheidung vorerst keine. Denn auch wenn die Beweismittel widerrechtlich beschafft wurden, so gibt es kein Verwertungsverbot. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft kündigte an, dass sie prüfen werde, wie nach der OLG-Entscheidung mit den gesammelten Daten weiter umzugehen sei. In einer Stellungnahme wies die WKStA auch darauf hin, dass sich der ursprünglich angenommene Tatverdacht gegen acht Beschuldigte "deutlich manifestiert" habe.

Innenminister Herbert Kickl (FP) reagierte gelassen. Schließlich habe die Staatsanwaltschaft und nicht das Innenressort die Razzia angeordnet.

Video: Die im Februar im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und bei BVT-Mitarbeitern durchgeführten Hausdurchsuchungen waren zum größten Teil unzulässig, entschied das Oberlandesgericht Wien.

Chronologie

Sommer 2017: Anonyme Vorwürfe gegen Beamte des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gehen an Staatsanwälte und Medien. Es geht unter anderem um Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit.

Anonyme Vorwürfe gegen Beamte des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gehen an Staatsanwälte und Medien. Es geht unter anderem um Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit. Februar 2018: Vier anonyme Zeugen melden sich bei der Staatsanwaltschaft.

Vier anonyme Zeugen melden sich bei der Staatsanwaltschaft. 27. Februar 2018: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ordnet eine Hausdurchsuchung an. Es geht um Beweismittel zu den Anschuldigungen Nichtlöschen von Daten und Weitergabe von Passrohlingen. Um 22.30 Uhr gibt ein Journalrichter telefonisch das Okay.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ordnet eine Hausdurchsuchung an. Es geht um Beweismittel zu den Anschuldigungen Nichtlöschen von Daten und Weitergabe von Passrohlingen. Um 22.30 Uhr gibt ein Journalrichter telefonisch das Okay. 28. Februar 2018: Mehrere Razzien im BVT sowie in Wohnungen von Mitarbeitern werden von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) durchgeführt.

Mehrere Razzien im BVT sowie in Wohnungen von Mitarbeitern werden von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) durchgeführt. 2. März 2018: Das Justizministerium wird informiert.

Das Justizministerium wird informiert. 3. März 2018: Informationen über die Razzien gelangen an die Öffentlichkeit, ebenso dass einige BVT-Mitarbeiter suspendiert wurden, darunter BVT-Leiter Peter Gridling.

Informationen über die Razzien gelangen an die Öffentlichkeit, ebenso dass einige BVT-Mitarbeiter suspendiert wurden, darunter BVT-Leiter Peter Gridling. 8. März 2018: Das Justizministerium schaltet sich in die Ermittlungen ein. Geklärt werden soll, warum die EGS beauftragt wurde und warum Daten des Referats für Extremismus beschlagnahmt wurden.

Das Justizministerium schaltet sich in die Ermittlungen ein. Geklärt werden soll, warum die EGS beauftragt wurde und warum Daten des Referats für Extremismus beschlagnahmt wurden. 20. April 2018: Das Parlament beschließt einen BVT-Untersuchungsausschuss auf Antrag der Opposition.

Das Parlament beschließt einen BVT-Untersuchungsausschuss auf Antrag der Opposition. 22. Mai 2018: Peter Gridling hatte gegen die Suspendierung Beschwerde eingelegt, ihm wird recht gegeben. Er kehrt in das Innenministerium zurück.

Peter Gridling hatte gegen die Suspendierung Beschwerde eingelegt, ihm wird recht gegeben. Er kehrt in das Innenministerium zurück. 25. Juni 2018: Ein Aktenvermerk wird öffentlich, in dem Generalsekretär Goldgruber zitiert wird: Er habe den Auftrag, im „BMI aufzuräumen“.

Ein Aktenvermerk wird öffentlich, in dem Generalsekretär Goldgruber zitiert wird: Er habe den Auftrag, im „BMI aufzuräumen“. 28. August 2018: Das Oberlandesgericht entscheidet, dass die Hausdurchsuchungen nicht rechtmäßig waren. Justizminister Moser kündigt eine umfangreiche Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Korneuburg an.

U-Ausschuss: Erste Befragungen nächste Woche

Kommende Woche nimmt der BVT-Untersuchungsausschuss seine Arbeit mit den ersten Zeugenbefragungen wieder auf. Der Ausschuss dürfe auch die ihm übermittelten Unterlagen aus den Hausdurchsuchungen verwenden, sagte Justizminister Josef Moser: Für die Unterlagen gebe es auch nach dem OLG-Entscheid auf Unrechtmäßigkeit der Durchsuchungen kein Verwertungsverbot.

Bei den Sitzungen am Dienstag und Mittwoch sind sechs BVT-Mitarbeiter als Auskunftspersonen geladen: als erste jene, die sich schriftlich kritisch über die Hausdurchsuchungen geäußert hatten.

Auf tatsächlich Prominente wird man im Ausschuss noch länger warten müssen. Immerhin soll der Leiter der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), Wolfgang Preiszler, noch im September seinen Auftritt haben. Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenressort und eine der Schlüsselfiguren, wird dort ebenso wie der zunächst suspendierte und dann wieder eingesetzte BVT-Direktor Peter Gridling im November erwartet. Erst für Ende jenes Monats ist die Befragung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eingeplant. Begonnen werden die Befragungen, obwohl noch etliche Akten aus dem Innenressort fehlen, auf denen die Opposition besteht.

Die FPÖ kritisierte zuletzt einen angeblichen Bruch der Geheimhaltung durch die NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper. Die Freiheitlichen wollten deshalb von der Ausschussvorsitzenden Doris Bures (SPÖ), dass diese wegen Verstoßes gegen das Informationsordnungsgesetz die Staatsanwaltschaft informiert. Krisper bestreitet die Vorwürfe. Nun soll in einer Fraktionsführerbesprechung kommenden Montag dieses Thema abgehandelt werden.

Die Opposition hat andere Sorgen. Sie glaubt, dass ÖVP und Freiheitliche darauf hinwirken wollen, dass der größte Teil der Befragungen im Ausschuss ohne Medienpräsenz stattfinden soll. Hier eine Klärung herbeizuführen, ist ebenfalls Ziel der Fraktionschef-Runde. (gana/eiba)

