Der internationale Rückhalt für Juan Guaidó wächst

CARACAS. Mehrere EU-Staaten unterstützen Venezuelas Übergangspräsident, eine einheitliche Linie gibt es nicht

In Venezuela ist Juan Guaidó noch Oppositionschef und selbsternannter Übergangspräsident, zahlreiche EU-Staaten sehen in dem 35-Jährigen aber bereits das legitime Staatsoberhaupt: Nachdem der sozialistische Staatschef Nicolás Maduro ein Ultimatum verstreichen ließ, haben gestern mehrere EU-Staaten, darunter Österreich, Guaidó anerkannt. Die USA und einige lateinamerikanische Staaten hatten sich bereits vor zwei Wochen hinter Guaidó gestellt.

Von einer einheitlichen Linie ist die EU aber weit entfernt, da Italien bremst. Die Beweggründe der Regierung in Rom blieben im Dunklen, aber sie dürfte ähnlich gespalten sein wie die EU. In Italien regiert seit Juni 2018 eine Koalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega. Während Lega-Vertreter den linken Maduro als "Diktator" bezeichnen, sehen einige bei den Fünf Sternen die Unterstützung für Guaidó kritisch – und die EU vor allem am Ölreichtum Venezuelas interessiert.

Die EU fährt nun zweigleisig

Letztlich fährt die EU nun zweigleisig. Auf der einen Seite beziehen Länder wie Spanien, Frankreich und Deutschland klar Position gegen Maduro. Auf der anderen Seite hofft die EU über die Kontaktgruppe mit lateinamerikanischen Ländern aber auf Gespräche mit allen Akteuren. Sie soll am Donnerstag in Uruguay erstmals zusammenkommen. Es dürfte interessant werden, wie die EU-Vertreter ihren Kollegen dort Europas Spagat in Sachen Venezuela erklären.

In einer ersten Reaktion kündigte das sozialistische Regime an, die Beziehungen zu jenen EU-Staaten zu überprüfen, die sich auf die Seite Guaidós geschlagen haben. Caracas werde "die bilateralen Beziehungen mit diesen Regierungen überprüfen, bis sie aufhören, die Putschpläne zu unterstützen", teilte das Außenministerium mit.

Auch Russland kritisierte das Vorpreschen der EU-Staaten: Die Versuche, "die gesetzeswidrige Machtergreifung" zu legitimieren, seien eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

