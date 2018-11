Spendenaffäre der AfD weitet sich aus

BERLIN. Geld aus den Niederlanden an die Rechtspopulisten.

Erneut ist eine fragwürdige Zahlung der niederländischen Stiftung "Identiteit Europa" an die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) bekannt geworden. Die niederländische Stiftung "Identiteit Europa", die im Februar 150.000 Euro an den Kreisverband von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel überwiesen hatte, war der Partei offenbar bereits seit Jahren bekannt. Nach Recherchen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" und des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" hatte die Stiftung bereits am 29. Februar 2016 eine fragwürdige Zahlung in Höhe von 49.000 Euro an die AfD geleistet.

Das Geld ging auf einem Konto des nordrhein-westfälischen Landesverbands ein und wurde am 7. März 2016 an die Stiftung zurücküberwiesen. Bei der Rücküberweisung habe die AfD darauf hingewiesen, dass die Annahme einer solchen Spende nach dem deutschen Parteiengesetz verboten sei.

Unterdessen hat sich der Bundesvorstand der AfD hinter Weidel gestellt. "Der Bundesvorstand sieht keinerlei Verschulden bei Frau Dr. Alice Weidel", hieß es in einer Erklärung.

