"Wir sind die Roboter": Kraftwerk gastieren auf der Linzer Donaulände

Am 24. Juni kommen die deutschen Electro-Pioniere für einen Open-Air-Auftritt nach Linz.

Wie bei kaum einer anderen Band verschmelzen bei Kraftwerk Musik und Visuelles zu einer unauflöslichen Einheit – bald auch live in Linz zu erleben. Bild: Boettcher

Ohne sie würde die moderne Musik nicht existieren. In den 70er-Jahren revolutionierte die Düsseldorfer Band Kraftwerk die Popmusik. Mit visionären 3D-Projektionen, sphärischen Synthesizer-Sounds und Keyboardklängen etablierten sich die Mannen um ihren Vordenker Ralf Hütter als audiovisuelles Gesamtkunstwerk. Mit Stücken wie "Radioaktivität", "Trans-Europa Express", "Mensch-Maschine", "Das Model", "Computerwelt" oder "Computerliebe" bereiteten Kraftwerk maßgeblich den Weg für Techno, House und HipHop.

Jetzt ist die Sensation perfekt: Am 24. Juni kommen die deutschen Electro-Avantgardisten für ein Open-Air-Konzert auf die Linzer Donaulände – präsentiert von LIVA, Posthof und den OÖNachrichten! Karten für diesen sensationellen Auftritt der "Beatles der elektronischen Tanzmusik", wie sie die "New York Times" einmal bewundernd titulierte, sind ab sofort erhältlich (siehe Kasten rechts).

Bereits 1993 in Linz zu Gast

Linz ist für die Electro-Pioniere kein unbekanntes Terrain. Ganz im Gegenteil. Im Juni 1993 waren Kraftwerk die Stargäste des Ars Electronica Festivals und gastierten zu diesem Anlass im ausverkauften Brucknerhaus. "Das Bühnenbild mutet wie der Kommandostand eines noch nicht erfundenen Raumschiffes an. Lust auf die Zukunft breitet sich aus", schrieben die OÖN damals. Und weiter: "Im Zusammenspiel mit den elektronischen Klängen wechseln Licht und Farben, während auf den Schirmen Videos und Computergrafiken zu sehen sind."

Auf eine ähnlich kongeniale Verschmelzung von Visuals, Kostümen und Musik, von retro und futuristisch, dürfen sich die Fans auch Mitte Juni freuen.

Aktueller denn je

Denn von ihrer Aktualität haben Kraftwerk in all den Jahren nichts verloren. Anachronismus? Keine Spur! Nicht nur sind Themen wie digitale Überwachung, nukleare Bedrohung und Schönheitswahn zeitlos. Auch sind die "Mensch-Maschine" und "Computerliebe" längst Realität geworden, in "Radioaktivität" reiht sich nahtlos Fukushima an Tschernobyl. Sogar das "Model" ist mittlerweile Photoshop-optimiert, um in Instagram-Zeiten nicht alt auszusehen.

Nur auf neues Lied-Material werden die Fans verzichten müssen. "Es ist fertig, wenn es fertig ist" – mit diesem Satz erstickt Ralf Hütter seit vielen Jahren etwaige Fragen nach einem neuen Kraftwerk-Album im Kern. Leider.

Tickets: Karten für das Konzert von Kraftwerk auf der Linzer Donaulände am 24. Juni sind ab heute, 9 Uhr, erhältlich. Natürlich am besten unter der OÖN-Tickethotline Tel.: 0732 / 7805 - 805 sowie in den OÖN-Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried.

