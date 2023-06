Wohnen neben Rihanna – um 10,5 Millionen Dollar

Nachdem sich US-Sängerin Rihanna kürzlich ein nobles Penthouse gegönnt hat, das einst Friends-Star Matthew Perry gehörte, verkauft sie nun ein anderes Anwesen: Die Villa im Tudorstil befindet sich in der Nobelgegend Beverly Hills im US-Bundesstaat Kalifornien und hat der Sängerin für zwei Jahre gehört. Aber nicht nur das: Direkt neben dem Anwesen, das sie verkauft, besitzt die 35-Jährige noch ein weiteres Haus.

Wer direkt neben Rihanna wohnen will, muss allerdings tief in die Tasche greifen: Das Haus kostet 10,5 Millionen Dollar, ein bisschen mehr, als Rihanna 2021 dafür bezahlt hat. Es stammt aus den 1930er-Jahren und wurde in den vergangenen zwei Jahren umfassend renoviert. Für den Preis bekommt man neben dem Haupthaus aber auch noch ein Gästehaus und eine große Garage.

Zur Verfügung stehen mehr als 470 Quadratmeter Wohnfläche. Diese verteilen sich auf vier Schlafzimmer und fünf Bäder. Das Anwesen verfügt auch über ein Hauptwohnzimmer mit offenem Kamin und eine Gewölbedecke mit Deckenbalken.

Weitere Kamine befinden sich im Heimkino und im Hauptschlafzimmer im oberen Stockwerk. Dieses hat auch einen eigenen Balkon und ein Luxus-Bad mit eigener Badewanne für die Füße. Draußen gibt es einen Pool und eine Laube. Dazu kommen eine Feuerstelle, ein halbes Basketballfeld und diverse Lounges. Das Gästehaus ist komplett ausgestattet und hat sogar eine eigene kleine Küche.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper