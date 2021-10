Domico verlieh Architekturpreise an Partner

Auf dem ersten Platz landeten Ernst Giselbrecht und Partner mit einem Projekt für die TU Graz. Platz zwei ging an Metaraum Architekten in Stuttgart, Platz drei an Brüderl Architektur in Traunreut. Insgesamt 50 Projekte aus Österreich, Ungarn, Deutschland und Slowenien waren von Architekten und Planern eingereicht worden. Die Bezeichnung des Preises setzt sich aus Domico und dem Namen Eligius, dem Schutzheiligen der metallverarbeitenden Berufe, zusammen. Der Name bedeutet auch "der Auserwählte".