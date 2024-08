198 Standorte: Outlet Center in Europa lassen Wachstumsdelle hinter sich

Die Outlet Center in Europa haben sich nach einer Delle nach der Corona-Pandemie wieder erfangen: Die Zahl der Outlet Center bzw. Fabrikverkaufszentren ist binnen der vergangenen zwölf Monate um 0,5 Prozent auf 198 gestiegen. Die Zahl der gesamten Verkaufsfläche wuchs deutlich stärker um 7,6 Prozent auf 3,3 Millionen Quadratmeter. Das geht aus einer Aussendung des deutschen Unternehmensberaters Ecostra von dieser Woche hervor.

Bei Outlet Centern handelt es sich um den Zusammenschluss mehrerer Ladeneinheiten innerhalb eines einheitlich geplanten Gebäudekomplexes oder einer räumlich zusammenhängenden Anlage mit einer Verkaufsfläche von mindestens 5000 Quadratmetern und mit mehr als 20 Geschäften, in denen Markenhersteller Auslaufmodelle, Zweite-Wahl-Produkte und Überschussprodukte verkaufen. Alle Waren werden mit einem Preisabschlag von mindestens 25 Prozent verkauft.

Einkaufscenter anders nutzen

Unmittelbar nach dem Ende der Pandemie war der europäische Markt für Outlet Center erstmals leicht geschrumpft, betroffen waren nicht die Umsätze, sondern die Fläche. Als Gründe nennt Ecostra stark gestiegene Baukosten und eine veränderte Finanzierungskulisse. Nun würden aus dem Markt aber wieder Wachstumssignale kommen. Die Zuwächse seien bescheiden, verschiedene neue Projekte würden aber auf Bewegung in den kommenden Monaten schließen lassen: So sind etwa die Planungen für das "Outlet Village Sofia" östlich der bulgarischen Hauptstadt weit fortgeschritten.

Grundsätzlich finden derzeit weniger Neuansiedelungen und dafür mehr Erweiterungen statt. Eine der größten Neueröffnungen der vergangenen Monate stellt das "Designer Outlet Paris-Giverny" im französischen Douains dar, das der europäische Marktführer McArthurGlen an der Autobahn zwischen Paris und Le Havre realisiert hat. Andere Center wie das "Sevilla Fashion Outlet" in Spanien haben erweitert.

Laut Joachim Will, Geschäftsführer von Ecostra, gibt es zudem den Trend, Teilflächen kriselnder Einkaufscenter in Outlets umzuwandeln. Er nennt als Beispiel die Umnutzung von etwa 9000 Quadratmetern Fläche im huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin bei Bonn. Die dort geplante Outlet-Ebene soll im November eröffnet werden. "Uns sind eine ganze Reihe von Einkaufscentern bekannt, welche ansonsten kaum mehr zu vermietende Verkaufsebenen mit Outlet-Geschäften füllen wollen." Solche Mischmodelle seien etwa in Polen, Portugal und Frankreich etabliert.

McArthurGlen ist in Österreich mit den Outlets in Salzburg und im burgenländischen Parndorf präsent.

