Obmannwechsel in der Bauakademie

Nicht nur an der Spitze der Baugewerbe-Innung in Oberösterreich kommt es, wie berichtet, zu einem Wechsel (Norbert Hartl übergibt an Wolfgang Holzhaider), sondern auch in der Bauakademie BWZ Oberösterreich in Steyregg.

Zwölf Jahre war Herbert Pichler Obmann. Nun übergibt er dort sein Amt an Hartl, dem die Stellvertreter Holzhaider und Martin Humer zur Seite stehen. Geschäftsführer ist Harald Kopecek. In den vergangenen 40 Jahren wurden rund 30.000 Lehrlinge und 70.000 Fach- und Führungskräfte im Bauwissenszentrum aus- und weitergebildet. "Wir sind ein wichtiger Treiber von Qualität, Innovationen und digitalem Transfer für unsere Baubetriebe", sagt Kopecek. Hartl verweist darauf, dass die Bauwirtschaft mit mehr als 100.000 Beschäftigten in Oberösterreich der größte Arbeitgeber im Bundesland sei.

Bundesweite Strahlkraft

Pichler sagt: "Hier in Oberösterreich haben wir eine Ausbildungsstätte, die weit über die Grenzen der Bauwirtschaft hinausstrahlt." Pichler war von 2005 bis 2009 zudem Landesinnungsmeister und Stellvertreter von 2000 bis 2005 sowie von 2009 bis 2020. Seit 2000 ist er Vorstandsmitglied und Ausschussmitglied der Landesinnung Bau sowie seit 1999 Mitglied der Baumeisterprüfungskommission.

