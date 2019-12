Freikarten für "Loredana" gewinnen!

Die Nummer 1 der Deutschen Rapszene „Loredana“ zum ersten Mal in Österreich - und das am Samstag, 7. Dezember 2019, im Design Center Linz! "Loredana" ist bereits aus den Charts in Österreich, Deutschland und der Schweiz bekannt, erreichte immer wieder #1-Platzierungen. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich, Einlass ab 21:00 Uhr.

Die OÖNachrichten verlosen 3x2 Tickets für die Clubshow von "Loredana" am 7. Dezember 2019 im Design Center Linz!

Jetzt mitspielen und gewinnen!