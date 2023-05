Ständig auf 180? Warum Bluthochdruck so gefährlich ist

Die Blutdruckmessung sollte in Ruhe erfolgen.

Ein "normaler" Blutdruck ist die Basis für eine gute Gesundheit. Ist er zu hoch, spricht man von Hypertonie – und diese rangiert weltweit auf dem ersten Platz bei den Todesursachen. "Ein gesunder Lebensstil schützt ebenso wie Früherkennung", sagt Primar Norbert Fritsch, Ärztlicher Direktor und Leiter der Abteilung Innere Medizin am Klinikum Freistadt.

Wie viele Österreicherinnen und Österreicher leiden an Bluthochdruck?

Primar Norbert Fritsch: In Österreich hat jeder Vierte einen zu hohen Blutdruck – im höheren Alter ist sogar jeder Zweite betroffen. In der Gruppe der Menschen, die älter als 65 Jahre sind, leiden bereits 60 bis 70 Prozent daran.

Wann spricht man von Bluthochdruck?

Bei körperlicher Arbeit oder beim Sport muss unser Blutdruck steigen, weil der Körper diesen erhöhten Druck braucht. Auch durch akuten Schmerz, Panikattacken und Aufregung kann der Blutdruck steigen – das ist aber noch lange kein Bluthochdruck. Wichtig ist, dass er in den Nachtstunden sinkt. Dies wird üblicherweise mit einer 24-Stunden-Blutdruckmessung festgestellt, die praktische Ärzte anbieten oder auch wir im Spital. (Näheres rechts)

Was wird eigentlich genau gemessen?

Der Blutdruck misst den Druck, mit dem unser Blut durch die Arterien fließt. Beteiligt daran sind auf der einen Seite das Herz und der Widerstand der Arterien und andere Systeme im Körper. Bei dauerhaft zu hohem Druck werden Gefäße geschädigt.

Wie spürt man, dass man von Bluthochdruck betroffen ist – was sind die typischen Symptome?

Bluthochdruck bleibt leider oft lange Zeit unbemerkt, da Betroffene keine besonderen Beschwerden haben. Eingeschränkte Belastbarkeit durch Luftnot sollte ein Alarmsignal sein. Etwa 50 Prozent der Schlaganfälle und Herzinfarkte wären vermeidbar, wenn zu hoher Blutdruck rechtzeitig erkannt und entsprechend behandelt werden würde. Zum Arzt sollte man auf jeden Fall bei Brustenge, Wassereinlagerungen, verringerter Leistungsfähigkeit gehen.

Welche Risikofaktoren gibt es?

Zahlreiche Studien belegen, was wir in der Praxis tagtäglich sehen – ein ungesunder Lebensstil und eine erbliche Veranlagung begünstigten Bluthochdruck schon sehr. Patienten, die an einer chronischen Nierenerkrankung leiden, haben ein erhöhtes Risiko. Ebenso kann Bluthochdruck die Nieren schädigen. Risikofaktoren für erhöhten Blutdruck sind auch Diabetes oder ein vorangegangener Schlaganfall. Auch Medikamente können den Blutdruck erhöhen, zum Beispiel die Antibabypille.

Sind mehr Frauen oder Männer betroffen?

Im Erwachsenenalter trifft es Männer häufiger als Frauen. Gut jeder fünfte Mann im Alter von 40 bis 49 Jahren weist zu hohe Werte auf. Ab den Wechseljahren holen die Frauen auf. Denn dann nimmt das blutdrucksenkende Hormon Östrogen ab. Bei den über 70-jährigen Blutdruckpatienten sind zwei Drittel Frauen. Frauen erkennen die Veränderung oft schneller, weil sie einen eher niedrigen Blutdruck gewohnt sind.

Mit welchen Begleiterkrankungen müssen Betroffene rechnen?

Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck kann – wenn er unbehandelt bleibt – schwere Folgen haben, die vielfältiger sind als die bekannten Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Es besteht Gefahr für Herz, Gehirn, Aorta und große Arterien sowie für die Nieren und auch für die Augen. Es ist allerdings nicht der Bluthochdruck alleine, der die Gefahr eines Schlaganfalls erhöht. Risikofaktoren sind auch das metabolische Syndrom, das Rauchen, Diabetes, aber auch das Alter … Die Kombination ist mitunter das große Problem.

Was können Patienten selbst machen?

Mehr bewegen, gesünder ernähren, Übergewicht und Stress reduzieren. Dazu gehört ein Verzicht auf Nikotin. Alkohol und Salz sollten nur in Maßen genossen werden.

Wie sieht die Behandlung aus?

Die Anpassung des Lebensstils braucht es auch dann, wenn Medikamente genommen werden müssen. Als Standard gilt eine medikamentöse Zweifach-Kombinationstherapie. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Der Arzt wird je nach Begleiterkrankungen und Nebenwirkungen eine geeignete Therapie auswählen. Häufig wird die Behandlung auch nicht mehr abgesetzt.

Primar Norbert Fritsch, Ärztlicher Direktor am Klinikum Freistadt

Wie sieht ein optimaler Blutdruck aus?

Optimal: 120/unter 80 mmHg

120/unter 80 mmHg Normal: unter 130/unter 85 mmHg

unter 130/unter 85 mmHg Hoch-normal: 130-139/85-89 mmHg

130-139/85-89 mmHg Leichte Hypertonie: 140-159/90-99 mmHg

140-159/90-99 mmHg Mittelgradig erhöht: 160-179/100-109 mmHg

160-179/100-109 mmHg Schwer erhöht: mehr als 180/mehr als 110 mmHg

mehr als 180/mehr als 110 mmHg Medizinischer Notfall: Steigt der Bluthochdruck in kürzester Zeit über Werte von 230/130 mmHg, ist dies eine hypertensive Krise.

Symptome des Bluthochdrucks

Typische Symptome, die sich allerdings oft sehr schleichend bemerkbar machen, sind unter anderem:

Kopfschmerzen

Innere Unruhe und Nervosität Schwindel

Schlafstörungen

Hitzewallungen

Übelkeit

Nasenbluten

Potenzprobleme

Rötung des Gesichts

Persönlicher Expertentipp

Den Bluthochdruck zu behandeln und gut einzustellen, ist sinnvoll und erhöht die Sicherheit. Zuwarten ist keine gute Lösung. Keine Beschwerden zu haben, bedeutet nicht, dass man vor Risiken und Komplikationen sicher ist. "Lieber eine Tablette nehmen, als sich der Gefahr einer Folgekrankheit auszusetzen", rät Primar Fritsch.

