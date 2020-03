So bleiben Sie auch im Homeoffice fit

Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegt – da ist die Haltung nicht immer ideal. Wenn die Arbeitshöhe zu hoch oder zu niedrig ist, kommt es zu Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich und es treten Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule auf. "Die Sitzposition ist richtig, wenn die Arme im rechten Winkel gebeugt sind und die Handflächen gerade auf die Tastatur greifen. Der Abstand zwischen Tischkante und Bildschirm sollte etwa 35 Zentimeter betragen", sagt Emil Igelsböck, Studiengangsleiter für Physiotherapie an der FH Gesundheitsberufe OÖ.

Wasser, Frischluft, Licht

Der Experte rät auch: "Der Platz sollte so eingerichtet werden, dass man sich wohlfühlt – beispielsweise mit gutem Arbeitslicht, ausreichend Frischluftzufuhr und eventuell sogar mit einem Blumenstock." Auch die im Büro übliche Wasserkaraffe sollte nicht fehlen, da sonst schnell auf das Trinken vergessen wird. Igelsböck empfiehlt außerdem, zwischendurch die Sitzposition zu wechseln und auch im Stehen zu arbeiten. Dabei kann das Notebook auf Brusthöhe auf einem Regal platziert werden, schon zehn Minuten reichen in dieser Haltung aus. Auch Lesearbeit oder Telefonate können im Stehen verrichtet werden. Beim Telefonieren entlastet der Blick in die Ferne die von der Bildschirmarbeit beanspruchten Augen.

Weil der Gang zum Drucker oder zu Kollegen entfällt, rät der Physiotherapeut zu strukturierten Arbeits- und Pausenzeiten. Mit fünf Minuten Bewegung pro Stunde wird der Körper aktiv gehalten.