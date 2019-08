Insektengift-Allergie: Wenn der Wespenstich lebensgefährlich wird

Im Hochsommer, wenn das Obst im Garten heranreift, haben Wespen, Bremsen, Gelsen und Hornissen Hochsaison. Manchmal kommt es bei Stichen zu allergischen Reaktionen. Da kann es lebenswichtig sein, wenn man weiß, was zu tun ist.

"Man kann davon ausgehen, dass 3,3 Prozent der Österreicher nach einem Stich durch Biene, Wespe oder Hornisse eine sehr, sehr schwere allergische Reaktion haben. 4,6 Prozent haben eine schwere Reaktion. Das sind hierzulande insgesamt rund 700.000 Personen", sagt Primar Wolfram Hötzenecker vom Kepler-Universitätsklinikum Linz. Während die bloße Schwellung an der Stichstelle nur die direkte Wirkung des Insektengifts ist, deutet ein Hautausschlag am ganzen Körper bereits auf eine Insektengiftallergie hin. Starke Schwellungen, Atembeschwerden oder gar ein Kollaps sind weitere Abstufungen und können – wenn nicht entsprechend reagiert wird – akut lebensgefährlich sein. Folgendes Beispiel soll erklären, wie eine derartige Situation am besten bewältigt wird.

Wespenstich in den Rachen

Lisa (13) sitzt im Garten und isst Kuchen. Sie hat Durst und trinkt aus ihrem Saftglas auf dem Tisch. Beim Trinken sticht sie eine Wespe in den Mund-Rachen-Raum. Der Stich war schmerzhaft, die Atemwege schwellen an. Geschockt greift sich Lisa an den Hals, läuft zu ihrer Mutter und erzählt, was passierte. Wie kann sie ihr in dieser Situation rasch und am besten helfen?

Kühlen: Die Mutter holt sofort Eis aus dem Gefrierschrank, wickelt es in Tücher und legt sie als kalte Umschläge um den Hals. Lisa bekommt auch einen Eislutscher (Achtung vor weiteren Wespen!). Durch die Kühlung von innen und außen wird die Schwellung klein gehalten. Lisa kann durch diese Maßnahmen ruhiger und tief atmen.

Hoch lagern: Der Oberkörper des Mädchens wird hoch gelagert. Lisa soll langsam und tief atmen.

Medikamente: Die Mutter weiß, dass Lisa allergisch reagiert. Sie verabreicht ihr die im Haus befindlichen Notfall-Medikamente (Notfall-Pen). Sofort wählt sie den Notruf 144.

Immer mit dabei: Das Notfallset

Dieses Beispiel zeigt, dass Allergiker Notfallmedikamente immer dabeihaben sollten. Laut Auskünften des Allergiezentrums im Kepler-Universitätsklinikum Linz sind Wespen am häufigsten für allergische Reaktionen nach Insektenstichen verantwortlich. "Wer auf Bienen- und Wespenstiche allergisch reagiert, sollte sich vom Arzt unbedingt Notfallmedikamente verschreiben lassen", sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Er meint: "Das Einzige, was man im Notfall wirklich falsch machen kann, ist, nichts zu tun. Ein Erste-Hilfe-Kurs nimmt Angst, gibt Sicherheit und lohnt sich zu 100 Prozent."

Auch Primar Hötzenecker rät: "Menschen mit einer Insektengiftallergie sollten immer ein Notfallset mit sich führen und die Anwendung trainiert haben." Als beste Behandlungsform gilt die Immuntherapie. Sie dauert drei bis fünf Jahre, die Schutzwirkung tritt allerdings schon nach der Aufimpfphase ein.

Termine für Erste-Hilfe-Kurse unter www.erstehilfe.at