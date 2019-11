Gemeinsam essen schützt Kinder vor Übergewicht

Etwa 15 Prozent der Kinder in Mitteleuropa sind übergewichtig (BMI > 25), sechs Prozent sind fettleibig (BMI > 30). Sie haben ein erhöhtes Risiko, später im Leben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs zu erkranken. Um Folgen von Übergewicht zu verhindern, sollten Eltern so früh wie möglich gegensteuern.

Was genau eine gesunde Familienmahlzeit ausmacht, haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts und der Universität Mannheim untersucht. Sie werteten 50 Studien mit insgesamt 29.000 Teilnehmern zu sozialen, ökologischen und Verhaltensmerkmalen des gemeinsamen Familienessens aus. Die Forscher haben sechs Komponenten ermittelt, die eine gesunde Familienmahlzeit ausmachen.

Gesunde, ausgewogene Mahlzeiten: Durch gesunde Lebensmittel und frisch zubereitete Mahlzeiten werden Kinder optimal mit Nährstoffen versorgt und bleiben leichter schlank.

Entspannte Atmosphäre bei Tisch: Emotional ausgeglichene Kinder greifen laut Studie seltener zu ungesunden Speisen und Snacks und neigen weniger zum Frustessen.

Langsam und bewusst essen: Wer langsam isst, verspürt früher ein Sättigungsgefühl und isst weniger.

Der Fernseher bleibt aus: Dadurch lernen die Kinder, bewusster zu essen und neigen weniger dazu, Ungesundes nebenbei in sich hineinzustopfen.

Gemeinsam kochen: Wenn die Kinder beim Kochen miteinbezogen werden, wirkt sich das laut Forschung ebenfalls positiv auf ihren BMI aus. Sie lernen dabei, wie man gesunde Mahlzeiten zubereitet.

Mit gutem Beispiel vorangehen Die Eltern haben auch beim Essen eine Vorbildfunktion. Wenn sich Mama und Papa gesund ernähren, eignen sich die Kinder eher ebenfalls gute Essgewohnheiten an.