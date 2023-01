Endlich schwanger: Tipps für den Weg zum Wunschbaby

"Allen voran gehört hier natürlich dazu, auf die Ernährung zu achten", sagt Natalie Walch von der Land-Apotheke in Pinsdorf. "Viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, gute Öle und weniger Fleisch, tierische Fette und Zucker. Das trägt alles dazu bei, dass der Körper gut mit Nährstoffen versorgt ist."

Die Einnahme von Folsäure sei darüber hinaus dringend empfohlen. "Damit sollte man am besten schon beginnen, wenn der Wunsch nach einem Baby auftritt. Denn Folsäure verringert das Risiko eines ,offenen Rückens‘ beim Fötus. Und das ist in den ersten Wochen am größten, also zu einer Zeit, in der die Frauen oft gar noch nicht wissen, dass sie schwanger sind", sagt die Apothekerin.

Bei unerfülltem Kinderwunsch könnten Storchenschnabel und Frauenmantel helfen. "Auch Mönchspfeffer gehört hier dazu, er wirkt zyklusregulierend", erklärt Natalie Walch. Alle Pflanzen gebe es als Tee oder auch in Form von Präparaten.

Zink und Selen für Väter in spe

Auch Männer sollten etwas für ihre Gesundheit tun, "denn damit erhöhen sie die Qualität ihrer Spermien", erklärt Natalie Walch. "Man weiß längst, dass Rauchen, Alkohol und Stress kontraproduktiv sind."

Empfehlenswert seien hingegen besonders die Mineralstoffe Zink und Selen, die etwa in Fisch und Weizenkleie stecken. "Aber hier würde ich zu Fertigpräparaten greifen, weil die Dosierung ganz einfach höher ist." (had)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper