Die zehn besten Sommerkräuter

von valerie Hader

Jetzt haben wieder viele Kräuter Hochsaison, denn die Sonne verleiht ihnen die größte Kraft", sagt Karoline Postlmayr.

Die 59-Jährige aus Nussbach im Bezirk Kirchdorf beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den heilkräftigen Wirkungen der Pflanzen und hat bereits vier Bücher darüber verfasst. Ihre Sendungen auf Mostviertel-TV sind auf YouTube unter "G’sund bleibm" abrufbar.

Den OÖNachrichten hat sie ihre Favoriten verraten und dazu erklärt, welche positiven Aspekte diese Pflanzen auf die Gesundheit und unser Wohlbefinden haben (siehe Aufzählung unten).

Der August gilt traditionell als Kräutermonat. Höhepunkt ist das Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15., an dem in vielen Kirchen des Landes Kräuter geweiht werden, die Segen bringen sollen. Je nach Region und Witterung kommen bis zu 15 Pflanzen in den Kräuterstrauß, wie zum Beispiel Arnika, Johanniskraut, Schafgarbe, Wilder Thymian, Frauenmantel, Baldrian, das Echte Labkraut oder die Königskerze. Die geweihten Buschen bekommen anschließend einen besonderen Platz im Haus.