Reif von der Insel

Welche drei Dinge nimmt man sich auf eine Insel mit? Ein Buch, eine Hängematte und eine Gitarre sind nie verkehrt. So weit, so gut – der Urlaub könnte theoretisch damit beginnen. Aber welche Dinge nimmt man sich von einer Insel mit nach Hause? Weinliebhaber würden antworten: Idealerweise drei Weine, um die Erinnerungen daheim im Glas hochleben zu lassen.

Inselweine spielen ihren aromatischen Trumpf aus: Kühle Nächte, Meeresluft, teilweise steile Lagen, besondere Mikroklimata und vulkanische Böden verleihen ihnen eine Frische und unverwechselbare Stilistik. Nachteil: Viele sind in Österreich unbekannt beziehungsweise schwer zu bekommen. Die oftmals kleinstrukturierten Betriebe produzieren hauptsächlich für den lokalen Markt.

Um in Inselstimmung zu kommen, kann man den nächsten Urlaub planen. Oder entspannt sich zu Hause. Mit einem Glas und drei Empfehlungen:

Teneriffa, Envínate, Taganan Blanco 2021 (29 Euro)

Ein paar junge Winzer schlossen sich auf Teneriffa zum Gemeinschaftsprojekt "Envínate" zusammen und produzieren Weine, die einen erfrischenden Kontrapunkt zur Alltäglichkeit setzen. Im Nordosten der Insel wachsen auf Vulkangestein unzählige Rebsorten, die als Gemischter Satz ausgebaut werden. Spontanvergoren, nussig, rauchig, salzig, ein Erlebnis.

Mallorca, 4 Kilos, 12 Volt 2020 (20,70 Euro)

Mallorca punktet mit malerischen Landschaften, mildem Klima, verwunschenen Badebuchten und einer guten Kulinarik. Dass die Mallorquiner auch sehr guten Wein produzieren, zeigt das unkonventionelle Weingut "4 Kilos". Der Önologe Francesc Grimalt und der Musiker Sergio Caballero gründeten den Betrieb in einer Garage, verlegten ihn danach in einen Schafstall und exportieren die Bioweine in die spanischen Metropolen. 12 Volt ist eine Cuvée aus wiederentdeckten regionalen und aus internationalen Sorten, die in Barriques und großen Holzfässern reifen. Schöne saftige Fruchtnoten, dezente Exotik und elegante Würze.

Santorin, Estate Argyros, Assyrtiko 2021 (29,70 Euro)

"Griechischer Wein …" An welchen Wein denken Genießer, wenn sie das Lied von Udo Jürgens hören? In Zukunft vielleicht nicht an Rotwein, sondern an Assyrtiko, die Königin der weißen Rebsorten Griechenlands. Das Weingut Argyros hat sich dieser Rebsorte verschrieben, arbeitet biodynamisch und produziert in vierter Generation Wein. Bis zu 120 Jahre alte Reben sind der Grundstein für den ypischen Assyrtiko, der auf dem Gaumen tanzt. Frische, etwas Zitrus und animierende Steinobstnoten. Trocken und elegant.

Die Weine gibt es unter anderem bei wagners-weinshop.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Braun Kulinarik-Redakteur Philipp Braun