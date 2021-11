Das zweite Wohnzimmer

Wer hätte nicht gerne einen gut bestückten Weinkeller … Christoph Hatheier hatte so einen. Allerdings nicht nur für den Eigenverbrauch, sondern auch für Freunde, Bekannte und Feinspitze, die Bio- und Naturweine zu schätzen wissen.

Wie es beim Wein oftmals passiert, irgendwann wurde der private Keller zu klein – Hatheier suchte nach passenden Räumlichkeiten und fand am Stadtplatz in Vöcklabruck ein schmuckes Lokal, wo seine mehr als 100 Weine in der Genusskramerei sichtbarer sind. "Endlich gibt es eine offizielle Tür, wo man eintreten und probieren kann. Für mich mein zweites Wohnzimmer", sagt Hatheier.

Ein Sprudel, je zwei weiße und zwei rote Weine werden offen ausgeschenkt. Hauptsächlich Bio- und Naturweine. "Sie sind bekömmlicher und schmecken besser", sagt der Sommelier.

Wer möchte, kann das Lokal exklusiv buchen oder kommt von Mittwoch bis Samstag (Öffnungszeiten auf der Homepage) vorbei und entführt seinen Geschmack auf eine Genussreise.

www.genusskramerei.at