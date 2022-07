25 Jahre Traun VINUM

Zwei Jahre Pause konnten dem Tatendrang der Organisatoren (Stadt Traun, Stadtmarketing Traun GmbH, Wirtschaftshof und Blaulichtorganisationen) nichts anhaben. Zu Recht, denn das Weinfest zählt zu den Fixpunkten der Genießer. Am Samstag, den 30. Juli, verwandelt sich von 15 bis 24 Uhr das Trauner Zentrum in einen Ort des Genusses. Mehr als 60 Winzer, Vereine und Gastronomen stellen aus und verwöhnen die Gäste. Der Eintritt beträgt 5 Euro und beinhaltet ein Vinum-Glas. In der Rathausgarage kann gratis geparkt werden.