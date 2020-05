Kamerad lag mit Corona im Spital: Die Feuerwehr hilft

Noch mehr als bisher werden die 917 freiwilligen Feuerwehren in Oberösterreich darauf achten, ihre Ausgaben in der engsten Region zu tätigen, um so der regionalen Wirtschaft durch die Krise zu helfen.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchschlag tat dies beim ortsansässigen Nah&Frisch- Geschäft. Geführt wird der Betrieb von einem ihrer Kameraden, Thomas Reisenberger. Er selbst erkrankte am Coronavirus, und die Krankheit verlief bei ihm so schwer, dass er für längere Zeit ins Krankenhaus musste.

Feuerwehrkommandant Gebhard Gangl und Kassier Josef Noska überreichten dem inzwischen genesenen Kameraden nun eine Akuthilfe über 1220 Euro.

Die Verpflegung für Übungen und Einsätze wird in Zukunft gegengerechnet und dient der Feuerwehr als Gutschein. Für das Geschäft von Thomas Reisenberger sind die Einnahmen in den schwierigen Zeiten eine wichtige Unterstützung.

