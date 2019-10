Online Kontaktlinsen kaufen kann ins Auge gehen

Katzenpupillen, blutrote oder sogar völlig weiße Augen – zu Halloween (31. Oktober) begnügen sich viele Fans dieses Festes nicht mit gruseligen Kostümen. Sie wollen andere auch mit einem furchterregenden Augenaufschlag erschrecken. Sogenannte "Fun-Linsen" eignen sich perfekt dafür. 2018 waren diese noch im Spielwaren- und Kostümhandel erhältlich, seit diesem Jahr muss man die bunten Linsen beim Optiker kaufen.

"Gott sei Dank", sagt Peter Gumpelmayer, Landesinnungsmeister der Augenoptiker in Oberösterreich. Denn ohne professionelle Beratung für den richtigen Gebrauch von Linsen seien Folgeschäden an den Augen nicht auszuschließen. "Es kann zu Infektionen bis hin zu Sehverlust kommen", warnt der Experte. Vor allem Menschen, die keine Erfahrung mit Kontaktlinsen hätten, seien gefährdet. "Oft werden die Linsen aus Unwissenheit ohne vorheriges Händewaschen eingesetzt, wodurch es unter anderem zu einem Pilzbefall im Auge kommen kann", sagt Gumpelmayer. Diese Gefahr drohe ebenso, wenn benützte Linsen einfach an andere weitergegeben würden.

Komplikationen sind laut Gumpelmayer auch keine Seltenheit, wenn Tages- oder Monatslinsen online gekauft werden. "Häufig passt die Sehstärke nicht, weil eine Hornhautkrümmung vorliegt, die bei den online gekauften Linsen nicht einberechnet wurde", erläutert Gumpelmayer. Zudem fehle auch bei Käufen im Internet professionelle Beratung, wie man diese Sehhilfen richtig anwendet. "Das Einlegen von Linsen sollte unbedingt unter fachmännischer Aufsicht geübt werden, damit es zu keinen Augenproblemen kommt", sagt der Experte.

Artikel von Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit u.griessl@nachrichten.at