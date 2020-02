Neuer Kapellmeister für Bruckner Orchester

Zwei wichtige Personalien gab das Bruckner Orchester heute bekannt. Zum einen wird Ingmar Beck ab der Saison 2020/21 als Kapellmeister Nachfolger des ans Salzburger Landestheater wechselnden Leslie Suganandarajah. Als ständiger Gastdirigent wird Enrico Calesso ebenfalls ab der neuen Saison ans Haus gebunden. Der Venezianer fungiert als Generalmusikdirektor am Mainfranken Theater Würzburg. Derzeit dirigiert der Verdi-Spezialist am Landestheater Giuseppe Verdis „Il trovatore“ mit großem Erfolg. Der 32-jährige Ingmar Beck wurde nach einem Auswahlverfahren sowohl von der Jury als auch vom Bruckner Orchester einstimmig als künftiger Kapellmeister nominiert. Der Augsburger hat in seiner noch jungen Karriere bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten und kann auch auf eine reichhaltige Orchestererfahrung verweisen. Der studierte Cellist wird in der neuen Spielsaison eine noch nicht benannte Uraufführung sowie Händels „Rinaldo“ dirigieren.

Am 26. Juni dirigiert Ingmar Beck in der Elbphilharmonie die Hamburger Sinfoniker. Dieses Konzert ist der Höhepunkt einer Konzertreise, die die OÖN gemeinsam mit Moser Reisen anbieten. Infos: www.moser.at