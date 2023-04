Nach Eminem-Sensation: Emma (14) aus Wien will ins "The Voice"-Finale

Emma aus Wien tritt mit dem Song "Changes" von 2Pac an.

Mit "Mockingbird" von Eminem gelang der 14-jährigen Emma eine Sensation. Ihre "Blind Audition" in der deutschen Castingshow "The Voice Kids" ging viral. Allein auf Tiktok staubte Emmas Rap-Auftritt mehr als 83 Millionen Aufrufe ab. Unter den Zuschauern ist Weltstar Eminem, der den Song "Mockingbird" vor knapp 20 Jahren aufgenommen hatte.

Eminem reagierte mit Emoji

Er kommentierte den Auftritt der jungen Wienerin mit einem einzelnen Emoji, das die Augenbraue hochzieht. Noch nie zuvor hatte ein Künstler auf das Cover eines "The Voice"-Talents reagiert. Spekuliert wurde, was Eminem mit dem Emoji ausdrücken will: Beeindruckte ihn die 14-jährige Emma, oder überwog die Skepsis? Eines steht jedoch fest: Wer es schafft, einen Weltstar auf sich aufmerksam zu machen, hat alles richtig gemacht. Der "Mockingbird"-Interpret kann der "The Voice"-Kandidatin jedenfalls dankbar sein. Sie beförderte den Hit wieder in die deutschen Charts.

Emma privat

Am Freitagabend steht Emma, die am liebsten mit ihrem Bruder Daniel Musik macht, erneut auf der Bühne. Diesmal geht es um den Einzug ins Showfinale. Die 14-Jährige will mit "Changes" von 2Pac überzeugen. Neben ihrer Leidenschaft für Musik interessiert sich die Wienerin übrigens für Mode. Sie mag es, mit ihrer Mama shoppen zu gehen und ändert auch ihre Strähnchen gerne passend zum Outfit, verriet sie dem Sender Sat1.

