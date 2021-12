Wer so hart arbeitet wie das Krankenhauspersonal in diesen Corona-Zeiten, hat sich eine kleine musikalische Flucht aus dem Alltag mehr als verdient. Das dachten sich auch die "Amadeus Music Award"-Gewinner Folkshilfe und erklärten sich bereit, ein kleines, feines Straßenmusikkonzert im Großraum Linz für 50 Mitarbeiter einer Abteilung/Station zu verlosen. Für Florian Ritt, Paul Slaviczek und Gabriel Fröhlich ist die Teilnahme an der von den OÖN ins Leben gerufenen "Tombola der Wertschätzung" Ehrensache: "Alle Menschen in Gesundheitsberufen arbeiten seit Jahren auf Hochtouren, das hat sich in der Pandemie leider noch verstärkt. Aus diesem Grund ist es für uns wichtig, dass wir Danke sagen und denen etwas zurückgeben können, die am Anschlag für unsere Gesundheitsversorgung arbeiten – ihr seid die wahren Heldinnen und Helden! Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass die sichtbar werden, die Tag und Nacht für eine gelingende Gesellschaft arbeiten."

Stattfinden wird das "Wohnzimmerkonzert unter freiem Himmel" im Frühjahr oder Sommer. "Wir spielen dort, wo es für das Krankenhaus-Personal sinnvoll und es medizinisch vertretbar ist", so die Band. Spitalsparkplatz, Rasenfläche oder auch privat – alles ist möglich. "Da finden wir mit den Gewinnern sicher eine Lösung." (ll)