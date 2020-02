Margot Robbie dreht mit Christian Bale

Nach ihrem Oscar-nominierten Auftritt in "Bombshell" hat die Australierin Margot Robbie (29) ein neues Projekt geplant. An der Seite von Christian Bale soll sie in einem Film von David O. Russell die Hauptrolle spielen, berichteten die US-Kinoportale "Variety" und "Deadline.com". Über Titel und Inhalt des Films wurde zunächst nichts bekannt. Das Drehbuch soll von Russell stammen.

Russel, der zuletzt "Joy - Alles außer gewöhnlich" (2015) in die Kinos brachte, hatte zuvor mit Bale Filmhits wie "The Fighter" und "American Hustle" gedreht. Robbie spielte 2019 in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" die Rolle der Schauspielerin Sharon Tate. Derzeit ist sie mit der Comic-Verfilmung "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" in den Kinos.