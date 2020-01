"Live is life" bei Strache-Auftritt: Opus überlegt Klage gegen DAÖ

Es war Heinz-Christian Straches erster großer öffentlicher Auftritt, nachdem er der Spitzenpolitik im Frühjahr 2019 nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre den Rücken gekehrt hatte: In den Wiener Sofiensälen gab der ehemalige Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef am Donnerstagabend sein Comeback auf der Polit-Bühne – musikalische Untermalung durfte da nicht fehlen.

In den Saal zog Strache beispielsweise zu den Klängen von "Don't Stop Me Now" von Queen ein, die Bühne betrat er zu "It's my life" von Bon Jovi. Ein weiterer Song auf der DAÖ-Playlist beschäftigt jetzt Juristen. Die Rede ist von "Live is life" von Opus. Die Steirer, die den Ohrwurm im Jahr 1984 in die Welt gesetzt haben, zeigten sich in einer ersten Reaktion gar nicht erfreut über das Abspielen ihres Hits bei der Veranstaltung der FPÖ-Abspalter.

Opus distanziert sich

"Opus distanziert sich auf das Entschiedenste vom Einsatz des Songs 'Live Is Life' bei der soeben abgehaltenen Pressekonferenz von H.C. Strache", ließ die Band noch am Abend via Facebook wissen. Weder sei man gefragt worden, noch habe man dafür sein Einverständnis gegeben und werde das auch in Zukunft nicht tun, heißt es weiter. "Unser Anwalt wird prüfen, ob wir dagegen rechtliche Schritte einleiten können", denkt die Band offensichtlich auch über eine Klage nach.

Strache hatte am Donnerstagabend vor rund 1000 Fans sein Antreten für die "Allianz für Österreich" bei der Wien-Wahl in Aussicht gestellt. Mit einer fixen Zusage wartete er bei seiner Rede jedoch noch nicht auf. Es müssten noch "Hausaufgaben" gemacht und Gespräche geführt werden, so Strache. Allerdings versprach der Ex-Vizekanzler dem zahlreich erschienen Publikum: "Ich lasse euch nicht im Stich." – Mehr über den Auftritt lesen Sie hier.

Reaktionen: Die Wiener FPÖ zeigt sich erbost über den Auftritt des früheren FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache beim DAÖ-Neujahrstreffen >> Zum Bericht

Die Wiener FPÖ zeigt sich erbost über den Auftritt des früheren FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache beim DAÖ-Neujahrstreffen >> Leitartikel: Kann eine Liste Strache der FPÖ gefährlich werden? OÖN-Politik-Chef Wolfgang Braun über ein "Comeback aus dem Kuriositätenkabinett"

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Video: In seiner Rede ging Strache mit ehemaligen Parteifreunden hart ins Gericht. So prangerte er die "Ibiza-Falle", die ein "politischer Anschlag" gewesen sei, und "Verleumdungen" danach an. Die Rede in voller Länge

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.