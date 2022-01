Wer wünscht sie sich nicht, die heile Welt, die eine Weile hält? Also spricht die Familie in aller Lässigkeit, die sie schon im Namen trägt, den kühnen Wunsch vieler in Schüttelreim-Form aus. Und macht daraus auch gleich ein Titellied. „Eine heile Welt!“, das zweite Album des Kollektivs bekannter Namen (Manuel Rubey, Clara Luzia, Gerald Votava, Günther Paal alias Gunkl, Boris Fiala und Cathi Priemer-Humpel) ist geprägt von musikalischer Lust und Laune, einer feinen Wortwahl in