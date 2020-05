Auch Kinos dürfen am Freitag öffnen - "In 48 Stunden aufzusperren, ist absolut unmöglich"

In gut informierten Kino-Kreisen wusste man seit zwei Tagen bereits davon, dass der Verfassungsdienst einen rechtlichen Nachteil darin sah, dass Kinobetreiber später als andere Kultureinrichtungen nach dem von der Regierung präsentierten Lockerungsplan aufsperren dürfen - nicht bereits am 29. Mai, diesen Freitag, sondern ab 1. Juli.

Seit heute ist es fix und die Betreiber dürfen tatsächlich übermorgen ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Was sich für Branchenfremde wie ein Grund zum Jubeln anhört, ist für die Betreiber keiner - sie planten seit Tagen mit 1. Juli (auch in Hinblick auf Arbeitskraft, Bewerbung etc.), dieser Termin galt auch seitens der heimischen Verleiher als Datum, an dem sie neue Stoffe für die Leinwand liefern wollten.

"Glücklich macht mich das sicher nicht", sagt Wolfgang Steininger, Chef des Kinos Freistadt und der Linzer Häuser Moviemento und City Kino. „Sobald das Geschäft offiziell weiter gehen darf, ist auch der Druck da, dass man seinen Kunden, die sich schon lang auf den Neustart des Kinos freuen, wieder Filme bietet." Er plane daher, ab Freitag, 5. Juni ein reduziertes Programm zu bieten. "Wir werden das fortführen, was wir im März noch vor dem Shutdown geboten haben."

In den Star Movies zieht man sich ob der aktuellen Kehrtwende zu Beratungen zurück, und will nach eingehender Beurteilung der Lage bekannt geben, ob es eventuell schon früher wieder los geht. Geplant und kommuniziert war der 1. Juli.

"Also dieses Wochenende spielen wir bestimmt nicht", sagt Mario Hueber, Chef des Megaplex in der Plus City Pasching. "Denn so kurzfristig können wir gar nicht spielen. Dass macht auch wenig Sinn."

Es sei etwas schade. "Weil wir immer betont haben, dass wir Planbarkeit brauchen. Ein Kino innerhalb von 48 Stunden aufzusperren, ist absolut unmöglich." Man überlege jetzt, nicht doch erst am 1. Juli zu öffnen, wenn tatsächlich neue Filme an den Start gehen, aber zuvor wolle Hueber die Situation mit Kollegen und Mitarbeitern durchdenken und diskutieren. Man müsse es sich ökonomisch gut überlegen, damit nicht mehr finanzielle Belastungen entstehen als Nutzen insgesamt.