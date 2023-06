Hochkarätige Jurys: "Theaterzeit" sucht junge Autoren und Filmemacher

Der Freistädter Kulturverein "Theaterzeit" schreibt zwei Wettbewerbe für junge Künstler aus. Beim Puls!Film-Bewerb werden maximal sieben Minuten lange Kurzfilme gesucht, die sich mit dem Thema "Dreams‡Reality" auseinandersetzen. Junge Filmemacher aus Österreich und Tschechien sind aufgerufen, bis 25. Juni kreative und innovative Filmideen an pulsfilm@theaterzeit.at zu senden, die mit Kamera oder Smartphone aufgenommen werden können. Am 26. Juli werden alle Einreichungen bei der Puls!Film-Gala in der Messehalle Freistadt um 20 Uhr gezeigt. Dabei bestimmt eine hochkarätige Jury u.a. mit Star-Regisseur Robert Dornhelm sowie seinen Kollegen Harald Sicheritz und Arman T. Riahi die Gewinner. Für Schüler gibt es eine eigene Kategorie.

Hochkarätige Jurys wählen aus

Für Talente, die lieber schreiben, richtet die Literaturzeit Freistadt den Wettbewerb "Traum & Wirklichkeit" aus. Schülerinnen und Schüler zwischen zehn und 15 Jahren können zu diesem Thema maximal 5000 Zeichen lange Texte einsenden. Die besten zehn Arbeiten werden beim Festival Literaturzeit am 4. August ab 19 Uhr in der Messehalle Freistadt präsentiert. Der Siegertext wird mit 300 Euro und einer Veröffentlichung im Literaturzeit-Programm belohnt. In der Jury sind unter anderem Literaturkritiker Heinz Sichrovsky, ZiB-Moderator Tarek Leitner und der preisgekrönte deutsche Autor David Wagner vertreten. Einreichungen sind mit Angabe von Alter, Name, Telefonnummer und Mailadresse bis 15. Juni an text@theaterzeit.at möglich.

Informationen zu beiden Bewerben gibt es auf theaterzeit.at

