Großer Erfolg der Lions im Lentos

"Wunderbar, dass so viel zusammengekommen ist – es gibt nichts Schöneres, als mit Kunst Gutes zu tun", sagte Albert Ettmayer. Der Governor der Lions meinte damit den Erfolg der von ihm zusammen mit Wolfram Kramar organisierten Benefizauktion am Samstag im bummvollen Linzer Kunstmuseum Lentos. Von 71 Arbeiten zeitgenössischer Künstler aus Österreich und Deutschland wurden mehr als 60 verkauft, insgesamt kamen rund 300.000 Euro zusammen. Die Hälfte davon geht an die Künstler, die ihre Arbeiten zur Verfügung gestellt haben. Der Rest fließt ohne einen Cent Abzug an bedürftige Menschen – unter anderem an Oberösterreichs größtes Charity-Projekt, das OÖN-Christkindl.

Es war eine Choreografie guter Taten, als die Hände der Bieter in die Höhe schnellten. Bloß unterbrochen von den Zeichen der Sensale, die Mitbietende am Telefon vertraten. Der höchste Preis des Tages wurde für Gunter Damischs 180x120-Zentimeter-Großformat "Collagenhorizontfeld" (von seiner Witwe zur Verfügung gestellt) erzielt. Neun Mal überboten einander die Interessenten, bei 40.000 Euro (Rufpreis: 24.000 Euro) fiel der Hammer. Von den Werken der anwesenden Künstler war Johann Jaschas "Leichter Atem" mit 8000 Euro eines der begehrtesten.

Die maßgebliche Stärke der Lions kam obendrein zum Tragen: Alle halfen mit. Erst recht der Linzer Lions Club Primavera mit Präsidentin Gundel Labak an der Spitze, der sich um das kulinarische Wohl der Gäste kümmerte.