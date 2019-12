Es wird leise... und dann sehr laut in Clam!

Von leisem, melancholischem Folkrock mit Tiefe bis zu Hardrock-Legenden, die auch im hohen Alter noch mit ordentlich Feuerkraft aufwarten, spannt sich der Bogen der jetzt bestätigten Clam-Neuzugänge. Am 15. Juli gastiert das für seine wunderbar eingängigen, mit der feinen Klinge geschnitzten Folk-Hymnen bekannte US-Quintett The Lumineers auf der Meierhofwiese.

Mit dabei hat die "Grammy"-nominierte Combo um Sänger Wesley Schultz – die unter anderen Jack White zu ihren Fans zählt – dann nicht nur ihre aktuelle Platte "III", sondern auch die Mighty Oaks und Ziggy Alberts im Vorprogramm.

Ikonen des Heavy Metal

Richtig laut wird’s dann zehn Tage später, am 25. Juli, wenn die Heavy-Metal-Ikonen Judas Priest mit Frontmann Rob Halford ihr langersehntes Burg-Clam-Debüt feiern. Fans dürfen sich auf Genre-Klassiker wie "Hell Bent For Leather", "You’ve Got Another Thing Comin’" und "Living After Midnight" freuen.

Ebenfalls zwei feine Support-Acts haben sich die Birminghamer an Bord geholt. Neben ihren britischen Landsleuten Saxon ("Wheels of Steel") wird auch die deutsche Metal-Formation Beyond The Black in Clam mit dabei sein. (ll)

Karten gibt’s ab Freitag (7 Uhr) unter der OÖN-Tickethotline 0732/7805-805 sowie in den Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried.