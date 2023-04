"Bodyguard"-Musical abgebrochen, weil Zuschauerin lautstark mitsang

Es ist eine Gesangspassage, die fast jeder Erwachsene mitsingen kann. Der Soundtrack zum Kultfilm "Bodyguard" ("I Will Always Love You") von Whitney Houston wurde vor mehr als 30 Jahren zum Welthit. Auf den Theaterbühnen leben die berühmten Lieder wieder auf. Auch im englischen Manchester wird "Bodyguard" als Musical aufgeführt. Die Vorstellung am Freitagabend hatte es in sich.

Securities schritten ein

Wie der "Guardian" berichtet, wurde die Show im "Palace theatre" wegen einer übereifrigen Sängerin im Publikum vorzeitig abgebrochen. Die britische Zeitung stellte ein Video ins Netz. Darauf ist zu hören, wie die Dame die zarten Zeilen in den schiefsten Tönen mitsingt. Anschließend schritten Sicherheitsbedienstete ein. Sie sollen die störende Laiensängerin und ihre Begleitung aus dem Saal geführt haben. Das Video des "Guardian" wurde binnen weniger Stunden mehr als drei Millionen Mal auf Youtube aufgerufen. Am Ende des kurzen Clips sind Jubelrufe aus dem Publikum zu hören.

Sängerin Thornton entschuldigte sich

Auf der Bühne stand übrigens Melody Thornton, die als Sängerin der "Pussycat Dolls" bekannt wurde. Sie entschuldigte sich bei den gestörten Musicalbesuchern auf Instagram. Sie hatte versucht, die schräge Einlage der Besucherin zu übertönen, und war gescheitert. "Ich habe wirklich hart gekämpft. Es fühlt sich schrecklich an, und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen", ließ sie die Fans wissen.

